Mostantól weboldalakról is letölthetők az iOS appok

A márciusban megjelent 17.4 -es verzió után ma újabb fontos mérföldkőhöz ért az iPhone-ok operációs rendszerének történelme: a most megjelent 17.5 -ös kiadással megnyílt ugyanis annak a lehetősége, hogy nem csak piactérről, hanem akár egy weboldalról is letölthetővé váljanak a platformra fejlesztett alkalmazások.

Az Apple fejlesztőkre vonatkozó új felhasználási feltételek egész sorát vezette be tavasszal az Európai Unióban, a nemzetközösség területén március 7-től kötelezően alkalmazandóvá vált Digital Markets Act (DMA) hatására. A jogszabály számos ponton erővel lazított az Apple legendásan zárt ökoszisztémáján, így például megnyitotta az utat az alternatív alkalmazás-piacterek vagy éppen fizetési szolgáltatók megjelenése előtt a régióban.

A most beérett webes alkalmazás-disztribúció alapja, hogy a felhasználó nem kizárólag egy piactérről, hanem egy weboldalról is letölthet appokat iOS-en - pont mint MacOS-en vagy éppen Windowson. Az Apple ugyanakkor ezek után a letöltési tranzakciók után is jutalékra tart majd igényt.

A webes disztribúció esetében nem ez az egyetlen megkötés. Így például az applikáció csak arról a domainről telepíthető, melyet a fejlesztő az App Store Connect eszközön korábban beregisztrált. További kritérium, hogy a fejlesztőcégnek EU-s entitásnak kell lennie, illetve legalább két éve tagja kell legyen az Apple fejlesztői programjának és a megelőző évben legalább egy applikációját több mint egymilliószor töltötték le az EU-ban.

Az iOS 17.5-be a fenti változáson túl néhány további, kisebb-nagyobb fejlesztés is bekerült, ugyanakkor az Apple szokásához híven láthatóan már a következő főverzióra 18-asra tartogatja az igazán fajsúlyos fejlesztéseket. Így újdonság többek közt a Repair State, mellyel a Find My funkció bekapcsolva maradhat a szervizfolyamat idejére, illetve a News+ alkalmazás mostantól offline üzemmódban is képes működni.