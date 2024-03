Szokatlan toborzási módszerekhez nyúl a Meta

A generatív AI korában fokozódik a verseny az értékes szakemberekért és fejlesztőkért, ami néhány szokatlan gyakorlatot is magával hoz. A The Information az ügyhöz közelálló forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Meta-vezér Mark Zuckerberg rendhagyó módszerekkel próbálja elszipkázni akár versenytársaitól a mesterséges intelligencia területén kiemelkedőnek számító szakembereket.

A lap szerint Zuckerberg a Google DeepMind laborjában dolgozó kutatókra vetett szemet, akiket személyesen keresett meg állásajánlattal. Az egyik levélben a vezető arról ír, hogy a Meta számára kiemelt prioritás az MI, és reménykedik a közös munkában. Az e-mailen keresztüli személyes megkereséseken túl a Meta a hagyományos felvételi eljárástól eltérve az interjúztatási kör nélkül is állást ajánlott pár jelöltnek.

Toxikus vezetők szivárványa Az IT munkakörülményeket, a munkahelyi kultúrát alapjaiban határozzák meg a vezetők, főleg ha még toxikusak is. Az IT munkakörülményeket, a munkahelyi kultúrát alapjaiban határozzák meg a vezetők, főleg ha még toxikusak is.

Toxikus vezetők szivárványa Az IT munkakörülményeket, a munkahelyi kultúrát alapjaiban határozzák meg a vezetők, főleg ha még toxikusak is.

A hagyományos felvételi módszerektől való elmozdulással a Meta újragondolja bértárgyalási politikáját is. A cég korábban nem emelte meg az alkalmazottak fizetését más állásajánlatok figyelembevételével, de most azon gondolkodik, hogy versenyképesebb csomagokat alakít ki. Jelenleg a Meta mesterségesintelligencia-kutatói akár 2 millió dollárt is keresnek évente – ami kevésnek mondható az OpenAI-nál jellemző 5-10 millió dolláros juttatási csomagokhoz képest.

A Metától szokatlan toborzási módszerek Zuckerberg stratégiájának részei, amellyel a vállalat az AI piac meghatározó szereplőjévé próbálja kinőni magát. A vezető januárban említette, hogy 2024-ig a Meta több mint 340 ezer Nvidia H100 gyorsítóchipet szeretne vásárolni, amiket általában az AI-modellek betanítására és telepítésére használnak.

Az OpenAI által 2022-ben útnak indított ChatGPT óta gyorsan megugrott az érdeklődés a gépi tanulás és data engingering területén jártas szakemberek iránt, az Amazon, a Netflix és a Meta gőzerővel ugrott bele a befektetésekbe. A közösségi óriás tavaly bemutatatta saját nyílt forráskódú AI-modellhát, majd Zuckerberg arról tájékoztatta a befektetőket, hogy 2024-ben a mesterséges intelligencia lesz az elsődleges befektetési terület, amely magába foglalja mind a szakembereket, mind a számítási erőforrások beszerzését.