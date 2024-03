Mától drágábban mobilozunk, netezünk, tévézünk

Mától megemeli publikus lakossági és kisvállalati távközlési szolgáltatásainak havi díját a Magyar Telekom, a Vodafone Magyarország és a Yettel Magyarország - a cégek a romló gazdasági körülményekre hivatkozva vezették be tavalyelőtt az ennek jogalapot adó díjkorrekciós mechanizmust, melyet létrehozása óta idén másodszorra alkalmaznak. A díjemelést ahogy tavaly, úgy idén is le kell nyelnie annak is, aki határozott időtartamú szerződést (hűségszerződést) kötött a szolgáltatójával.

A korrekció korrekciója

A távközlési szolgáltatások idei díjkorrekciója azonban több szempontból is különbözik a tavalyitól. Az egyik legfontosabb ilyen változás, hogy noha az általános szerződési feltételekben mindegyik cég a KSH által közölt, tárgyévet megelőző év (kivéve a Vodafone esetében) fogyasztói árindex-változását tekinti vezérfonalnak, végül egyik cég sem növelte a díjait a tavalyi pénzromlásnak megfelelően 17,6%-kal.

Elsőként az üzleti évét nem a naptári évhez igazító Vodafone közölte tavaly októberben, hogy 15,4%-kal emeli havi díjait, majd január közepén a Magyar Telekom és a Yettel jelentett be 15%-os és 15,3%-os tarifaemelést. Fontos változás az is, hogy a tavalyi gyakorlattól eltérően idén a versenytársakhoz igazodva már a Vodafone is a díjkorrekcióval megegyező mértékben emeli az elérhető díjkedvezmények összegét.

A díjkorrekció továbbra sem vonatkozik a perc- és SMS-díjakra valamint a feltöltőkártyás mobilcsomagokra, ugyanakkor nem csak a mobil, hanem minden más távközlési szolgáltatás (tévéelőfizetés, vezetékes net, vezetékes telefon) havi díja változik mától - már ha van ilyen terméke a társaságnak.

Valamelyest kilóg a sorból a 4iG Nyrt. többségi tulajdonában lévő Digi Távközlési Kft., mely mától csak a DigiMobil tarifák havi díját emeli meg, ám a fentiekhez képest jóval drasztikusabb mértékben, helyenként a duplájára. Ennek a díjemelésnek ugyanakkor nincs köze az inflációhoz, illetve a DigiMobil esetében - mivel a szolgáltatásra soha nem is lehetett határozott idejű szerződést kötni - jóval lazább keretek között nyúlhat a díjakhoz a szolgáltató.

A Digi vezetékes szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfeleit sem kerüli el ezzel együtt az inflációkövető díjkorrekció, igaz, nekik adott két hónap haladékot a szolgáltatójuk, illetve esetükben a legkisebb mértékben, 14,9%-kal emelkednek a díjak idén május 1-től.

Az inflációkövető díjkorrekció révén ezzel összességében a hazai makrogazdasági környezethez igazodva két éven belül átlagosan nagyjából 25-30%-kal emelkedtek a magyar piac publikus távközlési tarifáinak havi díjai.

Bár a Magyar Nemzeti Bank korábban finoman utalt rá, hogy az efféle visszatekintő árazás nem szerencsés megoldás, valójában viszonylag simán, mindenféle szabályozói ellenállás nélkül át tudták hárítani a szektor szereplői a megnövekedett terheiket a gyakorlatilag tehetetlenné vált előfizetőkre.

Erre lehet következtetni legalábbis a Telekom több fontos mutatóval szolgáló, tárgyidőszakra vonatkozó üzleti jelentéseiből, mely szerint nem volt tapasztalható a piacon jelentős(ebb) ügyféllemorzsolódás, illetve az egy előfizetőre jutó átlagos árbevétel szinte pontosan a díjkorrekciónak megfelelő mértékben nőtt tavaly, azaz nem vezetett költségracionalizáláshoz (pl. kisebb értékű díjcsomagra váltás) a díjemelés az ügyfelek szélesebb körében.

Az inflációkövető díjkorrekció további sorsa alapvetően a makrogazdasági mutatók későbbi alakulásától függhet, jóllehet bizonyos piacokon a szabályozó hatóságok világossá tették, hogy ezt a fajta visszatekintő árazást a későbbiekben nem fogják jóváhagyni. A brit Ofcom például tavaly decemberben jelentette be, hogy konkrétan tiltani fogja az inflációkövető díjkorrekciót a helyi piaci szereplők számára - az erről szóló előterjesztés konzultációja február közepéig tartott, a határozathozatal tavasszal várható.