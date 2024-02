Vízválasztó lehet az idei év az Intel számára

Jól halad az Intel cihpgyártó üzletágának felépítése Pat Gelsinger vezérigazgató három évvel ezelőtt ismertetett tervei alapján, így a cég a jövőre kitűzött határidőre beérheti a gyártástechnológia fejlettségét tekintve a világ első számú chipgyártójának számító Taiwan Semiconductor Manufacturing Company-t (TSMC) - hangzott el tegnap az Intel IFS Direct Connect konferencián, mely a foundry üzletág első saját szervezésű rendezvénye volt.

A chipgyártó egyben ezen az eseményen vázolta fel első alkalommal, hogy 2026-tól kezdődően milyen tervei vannak a további fejlesztéseket illetően, illetve hogyan kívánja megőrizni előnyét a tajvani riválissal szemben.

A foundry üzletág sikerének egyik kulcsa a jelek szerint a kellően nagy volumenben rendelő partnerek felkutatása volt. E téren az Intel nem aprózta el, így mindjárt a világ pillanatnyilag legértékesebb vállalatának számító technológiai multit, a Microsoftot sikerült ügyfélnek megnyernie magának.

Elindult a heti kraftie hírlevél! Rapid IT karrier tippek és trendek szerdánként az inboxodban. Rapid IT karrier tippek és trendek szerdánként az inboxodban.

Elindult a heti kraftie hírlevél! Rapid IT karrier tippek és trendek szerdánként az inboxodban.

A redmondi szoftvercég egy pontosan nem részletezett célra használt chip gyártatását tervezi az Intel 18A gyártási eljárásával, mely nagyjából az 1,8 nanométeres gyártástechnológiának lenne megfeleltethető. Ezeknél a lapkáknál ugyanakkor bizonyos fizikai paraméterek már nem fejezhetők ki a metrikus rendszerben (ezért is utal az eljárás nevében az "A" a főként atomok és kémiai kötések méretét kifejező ångström-re), ami a gyártástechnológia jelölésének megváltozását is magával hozza iparág-szerte.

Gelsinger a rendezvényen közölte, hogy részben a Microsoftnak köszönhetően az Intel chipgyártó üzletágánál leadott megrendelések értéke a korábban vázolt 10 milliárd dollár helyett 2025-re elérheti majd a 15 milliárd dollárt. 18A eljárással készülő chipeket egyébként eddig négy nagy partner rendelt az Inteltől - hogy ebben a Microsoft már benne van-e, azt nem részletezték a konferencián.

Az Intel emellett partneri megállapodást kötött a brit Arm Holding-szal is, melynek célja, hogy a vállalat gyáraiban zökkenőmentesebben lehessen majd előállítani az Arm arhcitektúráira épülő processzorokat - egy ehhez hasonló egyezség a felek között akár csak öt évvel ezelőtt még teljesen elképzelhetetlennek számított volna.

Hogy néhány év alatt mennyit változott az Intel szerepe és saját magáról alkotott képe, azt jól szemlélteti továbbá, hogy Gelsinger a konferencián közölte, reméli, hogy idővel a foundry üzletág megrendelői között tudhatja majd az ős-rivális AMD-t is.

A vállalat továbbá egy speciális, kifejezetten mesterséges intelligencia számításokhoz kifejlesztett processzorok gyártásához optimalizált technológiával is rendelkezik, az iparág legfajsúlyosabb szereplőjének számító, eddig kizárólag a TSMC-vel gyártató Nvidia pedig már teszteli is az eljárást, noha a két cég eddig nem jelentett be a jövőre vonatkozó megállapodást.

Ezt a kört Washington állja

Az viszont biztos, hogy az Intel foundry üzletága 2025 után is robog tovább, így a tervek szerint egy évvel később üzemelni fognak a 14A eljárással dolgozó gyártósorok a cégnél. Az új gyártósorok beindításához szükséges óriási beruházási összegek előteremtése részben az Egyesült Államok erre a célra létrehozott mintegy 52 milliárd dolláros pénzügyi és dotációs alapjából, a tavaly elfogadott CHIPS Act jogszabály alapján történik majd.

Aligha véletlen ezért, hogy az IFS Direct Connect keynote-jának első, távolról bejelentkező vendége Gina Raimondo, az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere volt, aki tevékenyen részt vett a CHIPS Act létrehozásában.

Raimondo a mostani korszakot a több évtizeddel ezelőtti amerikai-szovjet űrversenyhez hasonlította, utoljára akkor fordult ugyanis elő, hogy az amerikai kormány ekkora összeggel szállt be egyetlen iparágba.

Az Intel számára a foundry üzletág sikeres felpörgetése szintén új korszakot nyithat, a processzorgyártó ugyanis megalapítását követő évtizedekben - egészen a Gelsinger-éráig - kizárólag a saját CPU-it gyártotta le önmaga, ez azonban rövid távon élesen változhat, különösen mivel a cég saját termékei időközben az AI-korszak beköszöntével valamelyest háttérbe szorultak és relevanciájukat vesztették.