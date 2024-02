Ropogósra sütötte Zuckerbergéket a szenátus

Mindeddig példátlan jelentőségű meghallgatást tartott az Amerikai Egyesült Államok Szenátusának igazságügyi bizottsága szerdán Washingtonban, ahol egyszerre kellett felelniük a képviselők meglehetősen offenzív, olykor kifejezetten provokatív kérdéseire öt közösségimédia-platform vezérigazgatójának.

A fiatalkorú felhasználók biztonsága, illetve a platformok e téren tapasztalható hiányosságai okán összehívott meghallgatáson megjelent Mark Zuckerberg, a Meta alapító-vezérigazgatója, Linda Yaccarino az X, Evan Spiegel a Snap, Shou Chew a TikTok valamint Jason Citron a Discord vezérigazgatója, akik láthatóan bárhol máshol szívesebben töltötték volna azt a mintegy négy órát, ameddig a meghallgatás tartott.

"Vér tapad a kezükhöz"

Bár Zuckerberg és Chew mondhatni már rutinszerűen vett részt az eljáráson, ahol demokrata és republikánus képviselők egyaránt kérdésekkel bombázták a megjelent cégvezetőket, Yaccarino, Spiegel és Citron számára teljesen új volt a terep. Olyannyira, hogy végül mindhármukat be kellett idéztetni, Citronért pedig konkrétan a hatóság embereinek kellett kivonulniuk a Discord főhadiszállására.

Medior az új junior, avagy nehéz a dolga a juniornak A globális és hazai IT munkaerőpiac egyik legfájdalmasabb trendje a juniorok iránti kereslet drasztikus csökkenése. A globális és hazai IT munkaerőpiac egyik legfájdalmasabb trendje a juniorok iránti kereslet drasztikus csökkenése.

Medior az új junior, avagy nehéz a dolga a juniornak A globális és hazai IT munkaerőpiac egyik legfájdalmasabb trendje a juniorok iránti kereslet drasztikus csökkenése.

A meghallgatáson ahogy ilyenkor lenni szokott, a képviselőkön és az adminisztratív személyzeten kívül az ügyben érintett állampolgárok - jelentős részben internetes szexuális zaklatásnak kitett és/vagy a közösségimédia-platformok használatának közvetett hatására öngyilkosságot elkövetett gyermekek szülei - is részt vettek, akik a háttérben transzparenseket és gyerekek fotóit tartották a kezükben.

Az eseményen a szenátorok számos család történetével szembesítették a megjelent cégvezetőket, akiknek több videót is levetítettek, melyben az online térben szexuálisan zaklatott vagy bántalmazott fiatalkorúak beszélnek az őket ért traumáról.

A meghallgatás mindjárt az elején meglehetősen erős felütéssel indult, amikor Lindsey Graham szenátor előterjesztésében Mark Zuckerberghez fordult és szó szerint az alábbiakat közölte vele:

Mr. Zuckerberg, Önnek és a többi itt jelen lévő cégvezetőnek - ugyan tudom, hogy nem ez volt a cél - vér tapad a kezéhez.

A szenátusi bizottság meghallgatása nem volt híján számos további, ehhez hasonló, olykor kifejezetten drámai megjegyzésnek vagy kérdésnek. Graham például egy ponton megkérdezte Zuckerberget, hogy annak a gyermeknek a szülei, aki öngyilkos lett, miután a Facebookon vagy az Instagramon szexuális zsarolás (sextortion) áldozatává vált, vajon joggal perelhetik-e a Metát, mire a cégvezető némi habozás után igennel felelt.

Később egy másik szenátor, Josh Hawley azt kérdezte a Meta vezérigazgatójától, kész-e személyesen bocsánatot kérni az áldozatok jelen lévő szüleitől, amire Zuckerberg felállt, majd a közönség felé fordulva az alábbiakat mondta:

Nagyon sajnálom, hogy mindezen keresztül kellett menniük. Senkinek nem szabadna a családjukat ért megpróbáltatásokon átesniük, ezért is áldozunk ennyit erre a területre és állunk az élére iparági kezdeményezéseknek.

A meghallgatást ettől függetlenül nem elsősorban azért hívták össze, hogy Zuckerberg bocsánatkérését és a cégvezetők magyarázkodását hallgassák a képviselők és a nyilvánosság, hanem azért, hogy konkrét törvényalkotási folyamatok induljanak vagy gyorsuljanak fel az elhangzottak hatására.

Minden oldalról van nyitottság

Bár az elmúlt évek gyakorlata alapján a hasonló meghallgatások többnyire csak kirakateseményeknek számítottak, ezúttal úgy tűnik, a Kongresszus egyhangúlag, politikai szekértábortól függetlenül támogatja egy a jelenleginél szigorúbb, adott esetben jóval erősebb szabályozást, mely a fiatalkorúak online térben való védelmére szolgál.

Jelenleg legalább féltucatnyi ilyen törvényi előterjesztésről tudni, ezek közül a két legfajsúlyosabb jogszabály a Kids Online Safety Act (KOSA) és egy 1998-as törvény, a Children and Teens' Online Privacy Protection Act (COPPA) átdolgozott, aktualizált változata, a COPPA 2.0, de az EARN IT és a STOP CASM törvények is jelentős szenátusi támogatást élveznek, egy részük már évek óta előkészítés alatt áll.

A cégvezetők a meghallgatás során igyekeztek hangsúlyozni, hogy az elmúlt időszakban komoly erőfeszítéseket tettek a fiatalkorúak számára káros tartalmak visszaszorítására, így például Zuckerberg közölte, jelenleg 40 ezer moderátor dolgozik a Meta-nál a tartalmak szűrésén, a cég pedig 2016 óta 20 milliárd dollárt fektetett a területbe.

Spiegel - akinek platformját, a Snapet előszeretettel használják drogkereskedők - szintén felsorolt néhány ilyen új védvonalat, illetve kiemelte, hogy teljes mértékben támogatják a KOSA-ban foglaltakat, míg Chew Zuckerberghez hasonlóan szintén a tartalommoderációval kapcsolatos erőfeszítéseket emelte ki, Yaccarino pedig többször is azzal érvelt, hogy az X kvázi vadonatúj cégként csak most kezdi felépíteni a fiatalkorúakat védő hatékony rendszert.

A fiatalkorúak online zaklatása, a sérelmükre elkövetett szexuális bűncselekmények és a közösségimédia-platformok használatának mentális egészségükre gyakorolt hatásával más régiókban is kiemelten foglalkoznak a törvényhozók. Nagy-Britanniában is van már erre a területre fókuszáló jogszabály, a tavaly létrejött Online Safety Act, az Európai Unióban pedig a 2022 októberében ratifikált Digital Services Act (DSA).

Európában ugyanakkor csak az úgynevezett nagyon nagy platformokra (very large online platfom azaz VLOP) vonatkoznak a szigorúbb szabályozási elemek, ezek között a mostani amerikai meghallgatáson részt vett cégek/platformok egy kivételével (Discord) mind megtalálhatók.