Már itthon is lehet házilag szerelni a Samsung mobilokat

Több tucatnyi európai országra, köztük Magyarországra is kiterjeszti önkiszolgáló javítási programját a Samsung Electronic, vagyis a vállalkozó kedvű vásárlók kontrollált körülmények között ugyan, de immár otthon is megjavíthatják sérült eszközeiket vagy kicserélhetik a beépített, elöregedett akkumulátort. Az otthon szervizelhető eszközök köre ráadásul most először bővül a gyártó hajlítható kijelzős okostelefonjaival, a Z Flip 5-tel és a Z Fold 5-tel.

A koreai gyártó önkiszolgáló javítási programja tavaly indult az Egyesült Államokban, idén pedig Dél-Korea mellett több latin-amerikai és európai országra is kiterjesztették. A programban eleinte a Galaxy S20, S21 és S22 sorozatú okostelefonok vettek részt, melyekhez kijelzőt (és az azzal egy fődarabot képező akkumulátort), hátlapot és töltőcsatlakozót kínált otthon kicserélhető alkatrészként a Samsung.

Béralku és teljesítményértékelés Cége válogatja, de akárcsak a szaloncukornak, jellemzően most van szezonja ennek. Aktuális témát feszegettünk a 22. kraftie adásban. Cége válogatja, de akárcsak a szaloncukornak, jellemzően most van szezonja ennek. Aktuális témát feszegettünk a 22. kraftie adásban.

Béralku és teljesítményértékelés Cége válogatja, de akárcsak a szaloncukornak, jellemzően most van szezonja ennek. Aktuális témát feszegettünk a 22. kraftie adásban.

Az otthon javítható készülékek listájára a fentebb említett foldable modellek mellé felkerültek a Galaxy S23 sorozat tagjai illetve a Galaxy S9 tabelt és a Galaxy Book/2 Pro PC-k bizonyos konfigurációi is. A javítókítek és alkatrészek ára típustól függően változó, egy Galaxy Z Flip5 kijelzőt és akkumulátort is tartalmazó javítócsomagja például jelenleg több mint 193 ezer forintba kerül, míg a Galaxy S23 Ultrához ugyanez a kit 131 ezer forint.

A rivális Apple éppen egy hete indította el Magyarországon a hasonló célú Self Service Repair programját, a bővítéssel így immár összesen 35 termék bütykölése támogatott 33 országban, 24 nyelven. Az Apple az eszközök szereléséhez szükséges szerszámkészleteket egy hétre bérbe adja a házi szervizeknek.