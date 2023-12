Már a magyarok is szétcsavarozhatják az iPhone-jukat

Az Apple tavaly év végén indította el az Egyesült Államok után Európában is Self Service Repair (Önkiszolgáló javítás) nevű programját első körben nyolc országban, ami lehetőséget ad a hozzáértőbb felhasználóknak arra, hogy otthoni körülmények között megjavítsák bizonyos Apple-eszközeiket, jobban mondva kicseréljenek pár komponenst. A cég friss bejelentése szerint kiterjeszti a programot, ami mostantól kezdve még több eszközt fed le: a felhasználók a későbbiekben az iPhone 15 termékcsalád tagjait és az M2 chipekkel működő Mac modelleket is szerelhetik házilag, beleértve a 14 és 16 hüvelykes MacBook Pro, 15 hüvelykes MacBook Air, Mac mini, Mac Pro és Mac Studio modelleket.

Ennél is fontosabb, hogy a Self Service Repair programot további 24 európai országra terjesztette ki a cég, az újabb bővítéssel immár összesen 35 termék bütykölése támogatott 33 országban, 24 nyelven. A támogatott országok listájára került többek közt Magyarország, Horvátország, Dánia, Görögország, Hollandia, Portugália és Svájc.

A program olyan személyek számára készült, akik rendelkeznek az elektronikus eszközök javításához szükséges tudással és tapasztalattal, hozzáférést biztosítva az eredeti Apple-alkatrészekhez, szerszámokhoz és javítási kézikönyvekhez, hogy házilag elvégezhető legyen a garancián kívüli javítás. A dokumentációkon és a gyári alkatrészeken túl az Apple a javításhoz szükséges szerszámokat is a tulajdonosok rendelkezésére bocsátja. A magyar nyelvű weboldalról többek közt iPhone-ok, Mac laptopok, Mac asztali gépek javítási kézikönyveit lehet letölteni, ami az első javasolt lépés a javítások elvégzéséhez. Ezt követően érdemes megrendelni a szükséges alkatrészeket és szerszámokat az önkiszolgáló javítóüzletből, majd belevágni otthon a szervizelésbe.

Minden Apple-eszközhöz külön szerszámkészlet tartozik, a szerszámkészletek kölcsönzésének ára 20 090 forint a szállítással együtt 7 napra, a kölcsönzési időtartam letelte után késedelmi díj és vonatkozó adó terheli a felhasználót. A Machez tartozó eszközkészlet típusonként eltérő, de alapvetően 20 hüvelyk széles és 47 hüvelyk magas tokokról van szó, a szerszámokat egy vagy két tokban szállítja ki a cég eszköztől függően. Például az iPhone 12-eshez tartozó eszközkészletet két tokban szállítja, míg az iPhone SE-hez (3. generációs) tartozó szerszámkészletet egy tokban.

A tengerentúlon tavaly áprilisban elrajtolt program igazi pálfordulásnak számított az Apple-nél, cég ugyanis hosszú évekig látványosan küzdött a nem hivatalos és házilag elvégzett javítások ellen. Sem eredeti alkatrészeket, sem a néhány esetben szükséges dokumentációt nem bocsátotta vásárlói rendelkezésére, sőt, az utángyártott alkatrészek felhasználását szoftveres korlátozásokkal igyekezett gáncsolni a vállalat. A nem hivatalos forrásból származó kijelzőknél például egyszerűen tiltják az arcfelismerést, vagyis a Face ID-t, de az utángyártott akkumulátorokat is kissé mostoha módon kezeli az iOS.

Az Apple Self Service Repair programját az Egyesült Államokban a megjelenését követően számos kritika érte - egyesek szerint az egész kezdeményezés nem más, mint a right to repair elgondolás leghatásosabb megtrollkodása. Erre utal legalábbis a javításhoz szükséges (bérelhető) eszközök logisztikája, mely önmagában olyan körülményessé teszi a folyamatot, hogy a felhasználók összehasonlíthatatlanul jobban járnak, ha önként beviszik a készüléket az ötezer partnerszerviz egyikébe.