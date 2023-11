Így készül a Black Friday-re a legnagyobb magyar e-kereskedő

Az idei november az erősen megcsappant forgalmú hazai kiskereskedelem kvázi utolsó mentsvára, hogy a lehető legkisebb visszaesést elszenvedve próbálja behúzni a 2023-as évet - a Black Friday időszak nem is feltétlenül egy napról, hanem sok helyen már egy egész hónapon át tartó akciós időszakról szól ezeknél az üzleteknél.

November 17-én veszi kezdetét az eMAG Black Friday-akciója, amin a több mint egymillió ajánlatból 700 ezer termék lesz elérhető az éves legjobb áron a piacvezető online kiskereskedő állítása szerint, összesen mintegy négymilliárd forint értékű kezdveménnyel. Az idei Black Friday-szezon az első, amit a társaság már az idén átadott, 117 ezer négyzetméteres alapterületű, 40 milliárd forintos beruházásból megvalósult dunaharaszti logisztikai központjából bonyolít. A gyorsabb kiszállításokat többek közt algoritmusvezérelt futószalag, automata szortírozógép, és a csomagok elhelyezkedését vizsgáló szenzorok támogatják.

Ennel is érdekesebb egy másik szám, méghozzá a várható forgalomé: az idei Black Friday-en nagyjából ugyanakkora forgalommal számolnak, mint a tavalyin (10,5 milliárd forint) – árulta el a Forbes.hu-nak adott interjújában Daniel Spiridon, az Emag Magyarország ügyvezetője. Spiridon szerint az idei Black Friday és az ünnepi szezon dönti el, hogy a magyar cég bevételei végre nőni tudnak-e 2023-ban, de a bevételek helyett most másik két mutató fontosabb, méghozzá az ügyfélszám és a rendelések száma.

Miért érdemes felvenni meglévő IT kompetenciád mellé az "AI"-t? A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál. A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál.

Miért érdemes felvenni meglévő IT kompetenciád mellé az "AI"-t? A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál.

Az ATV-nek nyilatkozó szakértő szerint ez a nap továbbra is kiemelkedő forgalmat generál majd a kiskereskedelemben, de volumenét tekintve szerényebb lesz, mint a tavalyi. Szász Péter szerint mivel a reálbér-emelés később csapódik le a kiskeredelemben, ezért a 2024-es Black Friday már volumenében és összegében is növekedést hozhat majd. A kereskedő megbízásából készített felmérés szerint a fekete pénteken vásárolni szándékozók több mint fele 30 és 100 ezer forint közötti összeget tervez költeni, míg a felhasználók közel egyötöde ennél is többet, százezer és kétszázhúszezer forint közötti összeget szán erre.

A tavalyi magas arányt megtartva a ruházati kategória továbbra is a magyarok fekete pénteki vásárlási listájának élén áll, ezt követi az elektronikai termékek és autós kiegészítők kategóriája, amelyek 2023-ban megelőzik a háztartási kisgépeket. A cipő továbbra is a harmadik legnépszerűbb Black Friday termékkategória maradt. Az idei válaszok az okoseszközök iránti érdeklődés növekedését mutatják, míg a divatkiegészítők és a mosógépek esetében a tavalyi csúcs után most csökkenés tapasztalható.

Idén is figyel GVH

A szezon nem csak a kereskedők, hanem a kiskereskedelmi tevékenységet folytató cégek jogszabálykövető gyakorlatát ellenőrző hatóságok - köztük a Gazdasági Versenyhivatal - számára is csúcsszezon. Az elmúlt néhány év során a GVH komolyan bekeményített az online kereskedelem legnagyobb szereplői részéről tapasztalható jogsértések miatt, így több népszerű webáruház akciótartási gyakorlatát is jogsértőnek találta, összességében milliárdos nagyságrendű bírságokat kiszabva rájuk.

A hatóság bírságolta már ezért a piac két nagy külföldi szereplőjét, a romániai eMAG-ot (ez volt a hatóság fennállásának eddigi legnagyobb értékű bírsága és jóvátétel-kötelezettsége egyben - előbbi 200 millió forintra rúgott, utóbbi nagyjából 4 milliárd forintot tett ki) és a cseh Alzát is (892 millió forintra), de kapott megtévesztő akciózás miatt kisebb bírságot a magyar tulajdonosi kézben lévő Euronics is, illetve legutóbb, szeptember végén a Media Markt üzletlánc kapcsán derült ki, hogy valótlan árkedvezményekkel reklámozott egyes tévékészülékeket a cég, amiért 23 millió forintos bírság megfizetése mellett 20 millió forintos kompenzációs vállalt.

A kereskedői gyakorlatokkal kapcsolatban továbbra is bárki élhet jelzéssel a Versenyhivatal felé a hatáskörébe tartozó ügyekben, vagyis azokban, amelyek érdemben érinthetik a piaci versenyt. A fogyasztók a GVH honlapján találhatnak részletes információt arról, hogy mikor és milyen esetekben érdemes a versenyhatósághoz fordulniuk, és milyen típusú vásárlói panaszokban tud más szerv a segítségükre lenni.