A gazdasági helyzethez igazodott az idei Black Friday

Szokásához híven idén is rendkívül részletesen és transzparensen számolt be a legnagyobb hazai e-kereskedő, az eMAG a Black Friday akciós időszakban tapasztaltakról. A cég múlt pénteken tartotta az akciós napot, a nagy piaci szereplők közül szinte egyedüliként ragaszkodva az esemény eredeti jellegéhez, azaz hogy egyetlen nap alatt az év korábbi részében nem látott árakon kínálja termékek jelentős részét. A begyűrűző gazdasági válság ugyanakkor idén rányomta a bélyegét az eseményre.

Az eMAG idei Black Friday akciója a tavalyihoz hasonló bevételt hozott, a cég idén egyetlen nap alatt 10,5 milliárd forint értékben bonyolított üzletet, ez ugyanakkor kevesebb termék között oszlik meg. Míg a tavalyi 10,13 milliárdos forgalom 420 ezer termék értékesítéséből jött össze, addig idén a volumen jelentősen, 375 ezerre csökkent.

csomagok várnak kiszállításra az emag raktárából (fotó: emag)

A korábbi évekhez hasonlóan idén is reggel vásárolták a legnagyobb értékű, eleve megvenni tervezett termékeket, például háztartási gépet, tévét vagy laptopot, de a mostani fekete péntek esetében a péntek déli ebédidő tájékán is volt egy második hasonló roham, illetve este tízkor is visszatértek a tudatos vásárlók, mert ekkor is jelentősen megugrott nagyobb értékű termékekre leadott rendelések száma - számol be az e-kereskedő.

Az átlagos vásárló ezen a napon bruttó 170 ezer forint körüli árú tévét választott, laptopra pedig 123 ezer forintot költött. A tableteket 120 ezer forint körüli átlagáron rendelték, a mobiltelefonok eladási átlagára pedig 181 ezer forint volt az eMAG szerint.

Játékot közel 20 ezer forintért rendeltek a Black Fridayen az ügyfelek, a húsz legnépszerűbb termék mindegyike a LEGO-szettek közül került ki.

A hűtőszekrények átlagos eladási ára 152 ezer forint körül mozgott, a mosó- és szárítógépeké pedig majdnem elérte a 168 ezer forintot. A napi háztartási cikkek közül egyértelműen a nagy kiszerelésű, akciós öblítő volt a legnépszerűbb, amelyet a mosogatógép-kapszula és a vécépapír követett - ezekre a termékekre egy tipikus ügyfél 13 ezer forintot költött.

A legnépszerűbb termékkategória toplistáját idén a baba-mama termékek (beleértve a pelenkák) és játékok, a szépségápolási készülékek és termékek valamint a laptopok és IT-termékek vezették. A televíziók és szórakoztatóelektronikai termékek a negyedik helyen végeztek.

Végül nem jött be a Kantar Romania korábbi piackutatásának tippje, mely szerint az idei Black Friday-en a ruhaneműk lesznek a legnépszerűbbek, a divattermékek ugyanis csupán a tizedik termékkategória lett idén az eladások darabszáma alapján.