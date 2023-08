A Disney is lecsapni készül a fiókmegosztásra

Június közepén érkeztek az első számok arról, hogy az első pilotokat követően a legnagyobb piacnak számító Egyesült Államokban is bejöhetett a Netflixnek a fiókmegosztások megzabolázása, mely szakértők egybehangzó véleménye szerint arra késztetheti a versenytársakat, hogy hasonló intézkedéseket foganatosítsanak. A Magyarországon is rendkívül népszerű, az HBO Go nyomdokaiba tavaly tavasszal lépett HBO Max már beharangozta egy hasonló változás közeledését a nemrég megváltoztatott ÁSZF-el, most pedig újabb szereplő adta le a figyelmeztető lövést.

Bob Iger, a The Walt Disney Company vezérigazgatója arról tájékoztatta a vállalat befektetőit, hogy vizsgálja a fiókmegosztás korlátozásának lehetőségét a Disney+ streamingszolgáltatásban, amit prioritást kezel a cég. Az új szabályzattal és intézkedésekkel kapcsolatos részleteket még az év végéig megosztják, a változásokat a tervek szerint 2024-ben vezetnék be, mivel a szükséges technikai eszköztár már lényegében a cég rendelkezésére áll a bejelentkezések felügyeléséhez.

A vezető elmondása szerint pontos számot nem tudni azzal kapcsolatban, hogy hányan „potyáznak” háztartáson kívül, jelentős felhasználói bázisról van szó, a jelszómegosztás bevezetése egyelőre kérdéses, hogyan befolyásolhatja majd az előfizetői számok növekedését.

A Disney nem is egy, hanem három streaming szolgáltatást terelget, portfólióját a fő zászlóshajónak tekinthető Disney+, a Hulu és az ESPN+ alkotja, melyeknek kínálatát hamarosan szorosabban tervezi összefogni a cég, legalábbis arról már tudni, hogy a Hulu tartalmai beolvadnak a Disney+-ba. Várható egy potenciális árváltozás is az infláció jegyében, a cég szinte az összes streamingszolgáltatása árát megemeli. Júniusban az HBO Max felhasználási feltételeinek fizetéssel és számlázással kapcsolatos fejezete is frissült, melybe új elemként belekerült, hogy a szolgáltató konkrétan milyen esetekben jogosult a díjak emelésére.

A családi fiókok nem éppen családi körben történő használata felett a Netflix évekig szemet hunyt, sőt, eleinte még ösztönözte is, míg a legnagyobb versenytársak többnyire nem is foglalkoztak a kérdéskörrel, mindössze azt írták elő, hogy egy-egy díjcsomag esetében hány eszköz számára teszik lehetővé a tartalmak párhuzamos streamelését. Ám miután a vállalat számára szükségessé vált, hogy foglalkozzon a problémával és újabb bevételi forrásokat keressen, a módszer működését látva a többi konkurens is követheti az úttörő példát. A Netflix korábban a Disney+ eszköztárából másolt, és olcsóbb, hirdetésekkel támogatott szintet vezetett be.

A Netflix júliusban megosztott adatai szerint a második negyedévben 5,9 millió ügyféllel sikerült bővülnie, miután az amerikai piacon is széleskörben bevezette a közös fiókhasználatot szigorító intézkedéseket. A korábbi közlés alapján 100 millió háztartás, vagyis a Netflix globális felhasználói bázisának körülbelül 43%-a élt a fiókmegosztás lehetőségével.