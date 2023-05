MI-hez szánt programozási nyelvet jelentett be a Swift atyja

Már most is számos projekt fut, aminek célkitűzése a Python felgyorsítása, például a numerikus függvények átalakítására alkalmas Jax gépi tanulási keretrendszer, illetve a nagy számításigényű feladatok gyors prototipizálására használható Julia, de a május másodikán bejelentett Mojo állítólag 35 ezerszer gyorsabb lenne a Pythonnál numerikus algoritmusok futtatása közben, és kifejezetten MI-alkalmazások programozásához szánják készítői. A közel egy éve működő Modular startup bejelentése szerint a Mojo a C teljesítményét és portabilitását ígéri, miközben a Modular Inference Engine a kiképzésük után lényegesebben olcsóbban tudná futtatni az MI-modelleket.

A Mojo állítólag a Rustra jellemző memóriabiztonsági előnyöket is magáénak tudhatja majd, miközben a Python könnyen érthető szintaxisára épít. Az alacsony szintű rendszerprogramozás és a fordítás az MLIR-en (Multi-Level Intermediate Representation), egy többszintű köztes fordítói keretrendszeren keresztül valósul meg. Mivel a szintaxis nagy része már adott, a vállalat a fordítási modell felépítésére és a konkrét programozási funkciók tervezésére összpontosíthat.

A még fejlesztés alatt álló Mojo a jövőben várhatóan teljesen kompatibilis lesz a Python ökoszisztémával, de addig még sok munkája van a készítőknek, illetve egyelőre hiányzik a csomagkezelő, és maga nyelv még nem tartozik a nyílt forráskódú licenc alá, ami a jövőben változni fog. Bizakodásra adhat okot, hogy a cég vezetője, Chris Lattner valódi veteránnak számít, korábban az Apple-nél, a Google-nél és a Teslánál is dolgozott, egyben társfejlesztője az LLVM compilernek, továbbá ő az Apple Swift nyelvének atyja. A Modular társalapítója, Tim Davis pedig korábban a Google gépi tanulásért felelős részlegén felügyelte a gépi tanulási API-kat és fordítókat.

Jeremy Howard adattudós, a Fast.ai társalapítója szerint a Mojo az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb programozási nyelve lehet, mivel segíthet megoldást találni az MI-programozás egyik jellemző problémájára: míg a modelleket Pythonban fejlesztik az ökoszisztéma gazdagsága miatt, a programozók általában nem gondolkodnak abban, hogy C/C++ és Rust modulokat is használjanak. A Mojoval a fejlesztők bármikor bekapcsolhatnak egy gyorsabb "módot", pontosan deklarálva a változók típusát, ennek eredményeként a Mojo optimalizált gépi kódot hoz létre. A Mojo másik előnye, hogy a kódot önálló, gyorsan induló bináris kóddá fordítja, ami megkönnyíti a telepítést, miközben kihasználja a rendelkezésre álló magokat.

A Mojóról és a tervezett roadmapről a Modular oldalán található több információ.