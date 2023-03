Megújul a Spotify mobilalkalmazása

A várakozásokhoz képest is nagyobb ütemben bővítette az elmúlt időszakban aktív hallgatói bázisát a Spotify, ezzel a világ legnagyobb online zenestreaming- és podcast-platformja immáron havonta átlagosan 500 millió hallgatót szolgál ki - jelentette be a szolgáltató szerdai Stream On című eseményén. A legérdekesebb bejelentés viszont az volt, hogy az elmúlt években podcastekbe és hangoskönyvekbe jelentős pénzt öntő svéd cég egy újragondolt felhasználói felületet kezd el bevezetni Android és iOS platformokon, ami nem olyan meglepő mód a TikTokot másolja.

A ráncfelvarrás enyhítheti a felhasználók azon gyakori panaszait, hogy az app túlzsúfolt és az idők során nehezen használhatóvá vált, háttérbe került az újdonságok felfedezése. Az új dizájn alapját a tavaly augusztusban kiadott frissítések képezik, amelyek a zenés tartalmakat és a podcastokat dedikált hírcsatornákba különítették el.

Az app frissítése után a kezdőlapon már megjelennek a TikTok-videókhoz hasonló, függőlegesen görgethető zenei előnézetek: ezek olyan teljesképernyős videók, amelyek az alkotó Canvas-videóit használják (rövid, ismétlődő videóklipek, amik adott dal lejátszása közbn mozognak a háttérben).

Hiánypotló online service mesh alapozó képzést indít a HWSW! A 6 alkalmas, 18 órás, online képzésre március 9-ig early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni. A 6 alkalmas, 18 órás, online képzésre március 9-ig early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni.

Hiánypotló online service mesh alapozó képzést indít a HWSW! A 6 alkalmas, 18 órás, online képzésre március 9-ig early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni.

A zenei hírfolyamhoz hasonlóan a podcastok hírfolyamát is frissítették egy függőlegesen görgethető felhasználói felülettel, de itt az előnézeti módban nem videó jelenik meg, hanem egy legfeljebb 60 másodperces hangrészlet hallható adott tartalomból, illetve olvasható annak szöveges átírása.

Szerdától kezdve más új funkciók is érkeznek, például a podcastek automatikus lejátszása, a felfedezést segítő ajánlások a Search (Keresés) menü alatt, az új „Smart Shuffle” funkcióval pedig lejátszási listákat ajánl a rendszer a korábban hallgatott zenék alapján. Utóbbi csak az előfizető felhasználók számára lesz elérhető, míg a többi újítás (így a TikTok által ihletett hírfolyamok) minden felhasználónál megjelennek. A bevezetés azonban a fokozatosság miatt országonként eltérő ütemezésben történik majd.

A félmilliárdos hallgatói mérföldkő mellett frissen jelentették a zenészeknek kifizetett jogdíjak mértékét is, az egymillió dollár, illetve a 10 ezer dollár felett kereső zenészek kategóriában az elmúlt öt évben több mint megduplázódott az alkotók száma - közölte szűkszavúan a cég.