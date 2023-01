Fogy a Spotify türelme a kapuőrökkel szemben

Nyílt levélben fordult az Európai Bizottsághoz a világ legnagyobb zeneistreaming-szolgáltatója, a svéd Spotify, illetve több, tartalom- és média érdekeltségű európai vállalat, melyben az aláírók azt sürgetik, hogy az EU végrehajtó szerve lépjen fel mielőbb hatékonyan az úgynevezett kapuőr szerepet betöltő platformokkal, cégekkel szemben. A levélben konkrétan meg is neveznek egy ilyen céget, az Apple-t, melynek elszámolási rendszere ellen több mint fél évtizede küzd a Spotify.

A Spotify és közvetlen riválisa, a Deezer 2017-ben kereste meg először az Európai Bizottságot azzal a javaslattal, hogy vizsgálja ki a szervezet az App Store működését, és derítse fel majd akadályozza meg annak potenciális versenytorzító működését.

A problémát az Apple esetében akkor is és most is a kötelezően előírt 30 százalékos bevételrészesdés jelenti, amelyet minden szolgáltatónak, köztük a Spotify-nak és a Deezernek is fizetni kell(ene) ahhoz, hogy megjelenhessen az App Store-ban. Így a konkurensek kénytelenek voltak magasabbra árazni a saját szolgáltatásaikat az iOS felhasználóknál, amivel viszont versenyhátrányba kerültek az Apple Music olcsóbb áraihoz képest.

A zenestreamng-piac nagyágyúja végül 2019-ben hivatalosan is panaszt nyújtott be a Bizottságnál a fentieket kifogásolva, melynek eredményekén az Európai Bizottság 2020 nyarán vizsgálatot indított, mely 2021-ben ugyan eljutott oda, hogy a szervezet megküldte kifogásközlését az Apple-nek, a vizsgálati szakasz azonban érdemben azóta sem lépett előre.

A Bizottságnak küldött nyílt levelet aláíró cégek ezzel együtt is nyitott kapukat döngetnek, mivel tavaly átment az uniós törvényhozáson a kifejezetten a fentihez hasonló versenytorzító magatartásokat korlátozó Digital Markets Act (DMA), mely a digitális kapuőrök - köztük az Apple vagy a Google - szerepét szabályozza az uniós piacokon.

A nyílt levél ugyanakkor több iparági szereplővel és szakértővel egybe csengően arra hívja fel a figyelmet, hogy a DMA valódi hatása nagyban múlik majd a Bizottság és a tagállamok érvényesítési képességein, a kapuőrök előtt pedig az utolsó kiskapukat is be kell zárni az egészséges piaci működés, így végeredményben az unió tagállamaiban élő állampolgárok érdekében.