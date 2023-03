Összeköthetővé váltak az iPhone-ok az új windowsos gépekkel

A Windows 11 idei első Moment frissítésével a Microsoft azt a jó hírt is közölte, hogy lehetségessé válik az iPhone-ok összekötése windowsos számítógépekkel a Phone Link (Kapcsolt telefon) alkalmazáson keresztül, így már nem csak az androidos felhasználók tudják megnézni asztali eszközön, hogy érkezett-e üzenetük. Az almás mobilok csak Bluetooth-kapcsolaton csatlakoztathatók a windowsos géphez innentől kezdve közvetlenül a számítógépről is lehet küldeni üzenetet azoknak a névjegyeknek, amelyekről az iPhone információkat tárol, emellett hívások kezdeményezése is lehetségessé válik, a mobil értesítéseinek megtekintése mellett.

Némi korlátozás azonban szűkíti a funkciók kínálatát, a mobilon tárolt képeket például nem lehet megtekinteni az appban, és az üzenetekbe sem fűzhetők bele. Emellett a már említett Bluetooth-os csatlakozás mellett a wifis összekapcsolásra egyelőre nincs mód, míg az androidosok számára adott a lehetőség.

A beszélgetések előzményei sem tekinthetők meg, csak a Phone Link használatával elküldött vagy fogadott részletek, és az app vizuálisan nem különbözteti meg az iMessage-en keresztül írt és a sima szöveges üzeneteket.

Az iOS-es integráció alapjaiban ugyanaz, ami az androidos eszközökkel eddig elérhető volt, de a Microsoft korábban sosem támogatta az üzenetküldést és a hívást az iPhone-felhasználók számára, így jelentős nyitást jelent ez a redmondiak részéről.

Sok évvel ezelőtt a Phone Link az Android esetében sem kínált teljes funkcionalitást, így számítani lehet rá, hogy később az almás modelleknél is bővülhet a képességek sora, bár ennek korlátokat szabhat az is, hogy az Apple sokkal szorosabb kontroll alatt tartja saját rendszerét.

Az újítás egyelőre a Windows Insider program résztvevői számára érhető el a Windows 11 részeként a Dev, Beta és Release Preview csatornákon, a tesztelők szűk köre a héten kezdhet el ismerkedni vele, a tesztelők köre fokozatosan bővül majd.