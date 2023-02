Koreában már hangklónok válaszolhatnak a telefonhívásokra

A mesterséges intelligencia által létrehozott szintetikus hang viszonylag régóta a mindennapi élet része, az egyes felhasználók, személyek hangjának klónozása azonban még korántsem számít elterjedt gyakorlatnak. Ez azonban rövidesen változhat, könnyen lehet, hogy egy olyan eszköz által, mely ott lapul több milliárd felhasználó zsebében.

A globális okostelefon-piacot vezető Samsung ma bemutatta a dél-koreai cég készülékein elérhető Bixby mobilasszisztens legújabb funkcióját, mely lehetővé teszi a készülékek tulajdonosai számára, hogy egy bejövő hanghívásra szövegbevitellel tudjanak válaszolni, melyet az MI-alapú algoritmus a hívott fél hangját klónozva olvas fel a hívónak.

A Bixby Custom Voice Creator applikációval a felhasználónak először fel kell olvasnia néhány mondatot, melyet a rendszer először elemez, majd előállítja a szintetikus klónt, amit használni fog a válaszok során. A rendszer egyelőre csak koreai nyelven működik, illetve csak a Samsung Galaxy okostelefon-széria legfrissebb tagjaival használható, később azonban megtanulhat más nyelveket, illetve a telefonhívásokon túl egyéb, Samsung-applikációkban is a tulajdonos hasznára lehet.

A hanghívások szövegbevitelen keresztüli megválaszolása egyébként nem új keletű találmány, a One UI 5-tel már korábban megérkezett a Bixby Text Call, ami szintén a fenti célt szolgálta, a kijelzőn begépelt szöveget azonban egy robothang olvasta be a hívó félnek. Utóbbi funkció egyébként szintén most vált elérhetővé angol nyelven.

Mivel a nyelvi támogatás egyelőre meglehetősen korlátozott, jelenleg erősen kérdéses, hogy a bepötyögött szöveg felolvasva mennyire hat természetesnek, illetve a hús-vér emberekkel folytatott kommunikáció során mennyire etikus egyáltalán az alkalmazása, hiszen a fejlődés előrehaladtával óhatatlanul elérkezhetünk - a jelek szerint a vártnál jóval hamarabb - arra a pontra, amikor nem lehet minden kétséget kizáróan eldönteni, hogy a vonal túlsó végén élő emberrel beszélünk-e.