Mit tanulhatunk a KRÉTA feltöréséből?

Az egész valahogy így kezdődött:

Ebben a cikkben az elmúlt évek egyik legnagyobb hazai kiberbiztonsági incidense kapcsán, a bulvár feltételezéseket mellőzve a már közkézen forgó üzenetek és forráskód alapján vonunk le a fentiekben láthatónál jóval konkrétabb tanulságokat, melyek nem csak az érintett KRÉTA rendszer jelenlegi és leendő fejlesztői/dolgozói számára lehet hasznos, hanem a többi, Magyarországon készülő szoftver biztonságosabbá tételét is szolgálja.

A támadás kivitelezése egy fertőzött linket tartalmazó üzeneten keresztül kezdődött az elmondások alapján. A hollywoodi filmek túldramatizált jeleneteiből kiindulva hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a rendszerek/cégek ellen irányuló támadások többsége az informatikai rendszerek közvetlen kihasználásával kezdődik. Ez önmagában azonban nem feltétlenül helytálló elképzelés.

A világhálón található szoftverek robotok által folyamatosan támadás alatt állnak, azonban amikor célzott támadásról beszélünk (azaz egy bizonyos cég adatait vagy információit szeretnénk megszerezni) akkor a helyzet nem ilyen egyértelmű. Sokkal kevésbé detektálható egy ember hibája a vezető beosztásúak között mint egy teljes szoftver alapú invázió. Ezt a támadást egyébként a “nagyhalakra” történő vadászat azaz “whaling” néven szokták emlegetni. A beszámolók alapján itt is ez volt a belépési pont a céges környezetbe.

Sokszor (mindig?) az emberek a leggyengébb láncszemek egy cég életében. Mindenképpen érdemes támogató rendszereket létesíteni; nem csak telepített, de jól beállított vírusvédelem és nem utolsó sorban az alkalmazottak képzése a bizalomra alapuló támadások felismerésére és azonnali jelentésére!

A kiszivárgott beszélgetések alapján több más jellegű probléma is volt a szervezet belső működésével. A következő mondat amilyen ártalmatlannak tűnik, olyan mély működésbeli/rendszerszintű hiányosságokat takarhat:

A fent említett jelenség, a “fiók megosztás”, sokszor keseríti meg a cégek életét. Ismerjük a mondást, miszerint “közös lónak túros a háta”. A közös fiókokkal hasonló a helyzet. Mivel egyszerre többen lehettek akik elvégezték a “változtatást”, nincs gazdája az okozott problémának és még kinyomozni is nehezebb, hogy egy adott támadás honnan ered.

A belső rendszerszintű problémák az első adandó alkalommal megnehezítik az incidens továbbgyűrűzésének megállítását. A jogosultság kezelési problémák, mint fiókmegosztás, lehetetlenné teszik sok esetben, hogy egy rendszert vagy felhasználóit részlegesen leállítsunk, letiltsunk.

A fent említett két tanulság mellett még lehetne hasonló szisztematikusan rosszul működő folyamatokra rávilágítani, mint hogy egyes felhasználók jogosultságai miért terjedtek ki, gyakorlatilag minden funkcionalitás elvégzésére vagy az incidensek kezelésének módja mennyire tisztázatlan volt, de ezen aspektusok spekulációt tartalmaznának a működésre vonatkozólag, ettől azonban szeretnénk elzárkózni.

Ha nagyon távolról szeretnénk indulni, akkor érdemes szemügyre vennünk a 2016-os amerikai választásokon történteket és az azzal kapcsolatban kiadott Mueller jelentést. Ezen riport szerint külső erők is támadták az amerikai választási rendszer integritását. A dokumentum a támadás technikáját is ismerteti, ami nem más mint az:

SQL INJEKCIÓ

Az interneten könnyűszerrel, egy Google-kereséssel fellelhető kódrészletek tanúsága szerint a KRÉTA fejlesztői ennek kivédésére több megoldást is próbáltak implementálni azonban kérdéses, hogy ezek milyen sikerrel tudják venni az akadályokat. A több helyen is nevetség tárgyaként létrehozott képernyőképek ráadásul arra engednek következtetni, hogy a probléma megléte ismert volt a fejlesztők számára.

Mindenesetre ha a fejlesztőknek nem volt lehetősége megismerkedni a helyes megoldással, akkor nem is igazán elvárható, hogy a megfelelő szoftvert szállítsák le egy éles rendszer készítésénél.

A modernebb fejlesztés folyamán (objektum orientált környezetben szinte mindenhol) biztonságosan megírt segéd szoftvereket használunk. Ezeket Objektum relációs mappelés vagy ORM néven szoktuk emlegetni. Egy ilyen megoldás lenne C# környezetben a .NET Entity Framework is.

Ha a szoftverünk vagy a fejlesztő gárdánk “lemarad” tudásban az “új” technológiákról (ORM), akkor olyan problémákra kell valószínűleg hibás egyedi megoldást fejleszteni, melyekre a biztonságos megoldás már több mint 10 éve ismert.

Az XSS támadást remélhetően megelőző kódrészleten és a csúnya szavak listáján kívül nagyon visszhangot vert a fejlesztői közösségben a jelszavak kezelése a rendszeren belül. Ugyan elhangzott, hogy a forráskód egy tesztelésre szánt rendszer sorait és konfigurációját tartalmazza csak, azonban a jelszavak és kulcsok beégetett mivolta nyugtalanító. A kiadott fájlok között ugyanis megtalálhatóak a működő éles rendszerben található kulcsok is.

Szerencsére ezek jelszóval védettek, de létezik szoftver azoknak a visszafejtésére. (Ennek fényében különösen aggasztó hogy a rendszer fejlesztői és üzemeltetői nem léptek kapcsolatba a megfelelő hatóságokkal, mert így a kulcsok visszavonása is kérdéses, hogy időben megtörténhetett-e.)

Mindenesetre elmondható, hogy egy modernebb fejlesztési környezetben nem ebben a formában javasolt a konfigurációk és abban a kulcsok, jelszavak kezelése. Ennek megfelelően a kapcsolódó rendszerek felülvizsgálata is javasolt, tekintve hogy a kikerült fájlok lehetőséget nyújthattak akár más helyeken üzemeltetett rendszerek kihasználására is.

Ha ugyanabban a (verziókezelő) rendszerben, vagy forráskódba égetve tároljuk az alkalmazás működéséhez szükséges konfigurációkat és kulcsokat, akkor a fejlesztőktől kezdve, akár a támadói kezekbe is kerülhetnek az éles rendszer titkai, melyek más rendszer kompromittálódásához is vezethetnek.

A fentebb tárgyalt hibákon felül még vannak olyan elemek, melyek több ponton is kérdéseket vetnek fel a rendszer megtörését követendő szükséges lépésekkel kapcsolatban. A támadók ugyan nem közöltek személyes adatokat, de azok a birtokukba jutottak. Itt fontos megjegyezni, hogy ugyan a fejlesztők ismertek bizonyos szintű biztonságot a felhasználói jelszavakkal kapcsolatban, mégis a rendszerben olyan függvények használata történik, melyek már sok éve nem javasoltak jelszó tárolásra (MD5, SHA1). Ennek megfelelően, hogy a lehető legtöbb olvasónk és ismerőseik biztonságban tudhassák további fiókjaikat, szeretnénk az alábbi tanácsot adni minden KRÉTA felhasználónak (tanárok, diákok, szülők).

Mindenki aki regisztrálva volt az eKréta rendszerbe valaha is, változtassa meg a jelszavát és amennyiben ezt a jelszót bárhol máshol is használták, ott is cseréljék le.