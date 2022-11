A Spotify-jal közösködve lazul tovább a Google Play szorítása

A Google márciusban jelentette be a „felhasználó által kiválasztott számlázás” próbaprogram indulását a fejlesztők számára, melynek célja, hogy a Google Play számlázási rendszere, a Google Play Billing mellett alternatív számlázási lehetőségek közül is választhassanak a felhasználók, amikor digitális árucikkeket vásárolnak. A keresőcég eleinte pár kiválasztott országban kezdte el tesztelni a megoldást, eddig az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban (tehát Magyarországon is), valamint Ausztráliában, Indiában, Indonéziában és Japánban, most pedig egy bővítéssel az Egyesült Államokra, Brazíliára és Dél-Afrikára is kiterjeszti a listát.

Az USA-ban az első nagyobb partner ebben a Spotify streamingszolgáltató, ami korábban többször is kritizálta a mobilplatformok óriásait, amiért azok visszaélnek domináns helyzetükkel, és nem adnak elég választási lehetőséget a felhasználók számára elektronikus fizetési rendszerek terén. A Spotify bejelentése szerint a következő hetek során egyre több országban jelenhet meg az alternatív fizetés lehetősége, ami egyébként a cég saját megoldása lesz.

A próbaprogramban résztvevő fejlesztőknek több követelményt is be kell tartaniuk, például hogy az alternatív számlázási rendszer feleljen meg a fizetőkártya-iparági adatbiztonsági szabványoknak, illetve biztosítsanak ügyfélszolgálatot, hogy a jogosulatlan tranzakciók vitatására szolgáló eljárásokat elindíthassák az esetleges károsultak. Továbbá egyelőre csak nem játék típusú alkalmazások jogosultak a felhasználó által kiválasztott számlázás igénybe vételére.

A próbaprogramban résztvevő fejlesztőknek jutalékokat továbbra is fizetniük kell, de esetükben a fejlesztői díj az eddigi 15 százalékról 12 százalékra csökken. A vállalat ezzel a lépéssel az új uniós rendelkezéseknek tesz eleget, a díjcsökkentés ezért nem meglepő mód csak az Európai Gazdasági Térségre vonatkozik (27 ország), idővel pedig a játékprogramokra is kiterjesztik, addig a továbbiakban is a Google rendszerén keresztül zajlik az értékesítés a játékok esetében.