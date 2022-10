Digitalizáció: reménytelennek tűnnek a hazai kkv-k

A Digiméter 2020. és 2021. után idén is megmérte a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) digitalizációját. A három év adatai alapján kijelenthető, hogy továbbra sincs érdemi elmozdulás a digitális versenyképességben, a pozitív és a negatív hatások kioltják egymást. A főindex értéke százas skálán mérve 41 lett ugyanez az érték 2020-ban és 2021-ben is 40 volt. A hazai cégek a koronavírus okozta kényszerdigitalizáció eredményeit megtartották, de nem fejlődtek tovább- összegzik az eredményeket a kutatást végzők.

A mérés eredményeit összesítő szakértők szerint várható ugyanakkor, hogy a 2022. év végén kibontakozni látszó gazdasági recesszió, a megnövekedő energiaárak és infláció hatására a cégek hatékonyságjavításba kezdenek, aminek alapvető eszköze lehet a digitalizáció és az adatvezérelt működés erősítése.

A hat alindex egyike sem változott szignifikánsan 2022-re, ami az elmúlt évek eseményeit, illetve az idei év eddigi történéseit figyelembe véve legalábbis vegyes érzést kelthet a sorok között olvasókban. Pintér Róbert, a Digiméter szakmai vezetője szerint

legalább egy-két alindexben jó volna az előrelépés, vagy azért, mert nagyon alacsony az értéke, emiatt könnyen növelhető lenne, vagy mert azt bizonyítaná, hogy a magyar vállalkozó „vérszemet kapott” az elmúlt két év tapasztalatai alapján.

De pozitívan nézve az eredményeket továbbra is fennáll a lehetőség, hogyha egy vállalkozás intenzívebb digitalizációba kezd idehaza, akkor talál olyan területet, ahol hamar fel tud zárkózni az átlaghoz és akár annál jóval magasabb fejlettséget is el tud érni (például az értékesítés és marketing terén). Általában véve is elmondható, hogy elérhető, sőt meghaladható a kkv-k átlagos digitalizációs szintje azoknak, akik úgy döntenek, hogy a 2022. év végén kibontakozni látszó gazdasági recesszió, az elszabaduló energiaárak és a megnövekedett infláció hatására hatékonyság-javításba kezdenek, aminek fontos eszköze a digitalizáció és az adatvezérelt működés erősítése.

Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a digitalizációs szempontjából tudatosabb szinten működő kkv-k sem különösebben mutatnak motivációt a további fejlődésre, legalábbis legfejlettebb 20%- tartozó cégeknél sincs szignifikáns változás – vagyis egyelőre a legjobbak is beérik azzal, ahová eljutottak. A Digiméter várakozása, hogy ha a jövő évi kutatásig jellemző marad a recesszió és a magas infláció (a prognózisok sajnos ezt mutatják), akkor 2023-ra lehet szignifikáns előrelépés a hatékonyságnövelést támogató digitalizáció terén is.