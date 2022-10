Az amerikai Nemzeti Munkaügyi Kapcsolatok Testülete (NLRB) úgy találta, hogy az Activision Blizzard jogtalanul torolta meg a cégcsoport alá tartozó Raven Software minőségellenőreinek szakszervezetbe való tömörülését - írja a New York Times A többek közt Call of Duty-játékokon is dolgozó minőségbiztosítási (QA) osztály januárban jelentette be, hogy érdekképviseletet alapít. Az Activision Blizzard próbált akadályokat gördíteni a szerveződés elé, többek közt azzal az indoklással próbálta érvényteleníteni, hogy a szakszervezet csak a 28 fős minőségbiztosítási részlegből áll, míg a Raven Software körülbelül 230 alkalmazottat foglalkoztat.

A munkajogi törvények betartatásáért felelős Nemzeti Munkaügyi Kapcsolatok Testületén (NLRB) keresztül lebonyolított szavazás 19 igen és 3 nem szavazattal zárult, két szavazatot megtámadtak, 28 munkavállalóból 24-en voksoltak. A Game Workers Alliance (GWA) néven megalakult szervezetet a Communications Workers of America (CWA) képviseli, és az első olyan szakszervezet, ami egy meghatározó, nagy amerikai játékcégen belül alakult.

En ensom person ler ikke lett. (x) Ibsent csak eredetiben norvégul, de azért pythonban is vannak irodalmi magasságok. Nézd meg Felméri Péter nyelvi tudatformálását, és minden megvilágosodik! Ibsent csak eredetiben norvégul, de azért pythonban is vannak irodalmi magasságok. Nézd meg Felméri Péter nyelvi tudatformálását, és minden megvilágosodik!

En ensom person ler ikke lett. (x) Ibsent csak eredetiben norvégul, de azért pythonban is vannak irodalmi magasságok. Nézd meg Felméri Péter nyelvi tudatformálását, és minden megvilágosodik!

A GWA megalakulása közben az Activision Blizzard körülbelül 1100 minőségbiztosítási vállalkozót vett át teljes munkaidőbe alkalmazottként, és óránként 20 dollárra emelte a minimálbérüket - ebből csak a Raven Software dolgozói maradtak ki, akik a stúdióban a legalacsonyabb fizetésű csoportba tartoznak.

Az Activision Blizzard állítása szerint a nemzeti munkaügyi kapcsolatokról szóló törvény (NLRA) miatt nem változtathatta meg alkalmazottak fizetését a szakszervezeti folyamatok közepette. A Communication Workers of America szerint ez viszont a szakszervezet megsemmisítésére irányuló nyomasztó kísérlet volt.

Az NLRB most hivatalosan is a szakszervezet javára döntött, és kijelentette, hogy az Activision Blizzard törvénytelenül tartotta vissza a béremelést, a felek közt a későbbiekben további tárgyalások várhatók ez ügyben.

A dolgozók tavaly decemberben jelentették be, hogy érdekképviseletet szeretnének alapítani, pár nappal azután, hogy elkezdtek keringeni a pletykák a 68,7 milliárd dolláros Microsoft - Activison Blizzard felvásárlásról, ami az eddigi legnagyobb techfelvásárlások egyike lehet (amennyiben minden hatóságon átmegy). A függőben lévő akvizíció hírére, és több hirtelen elbocsátásra reagálva a többek közt Call of Duty-játékokon dolgozó QA tesztelők heteken át tartó sztrájkba kezdtek, hangot adva annak, hogy ellenzik 12 vállalkozójuk hirtelen elbocsátását.

Korábban egy bővebb cikkünkben is írtunk arról, hogy az infláció és a világjárvány hatására erőre kaptak az önszerveződési kísérletek a nagy tech cégek dolgozói körében is. A techiparban a kezdetek óta nem volt jellemző a szakszervezetek létrehozása, az olyan nagy és sikeres vállalatok kultúrájával, mint Apple, a Google, a Facebook és az IBM-nél nem fért össze.