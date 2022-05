Megalakult az Activision Blizzard tesztelőinek szakszervezete

Több hónapnyi előkészület után az Activion Blizzard cégcsoport alá tartozó Raven Software részlegének minőségellenőrei (Quality Assurance, QA) a szakszervezetbe való tömörülés mellett szavaztak, ami azért nagy szó, mert ez az első alkalom, amikor egy nagy amerikai játékcégnél alakul meg dolgozói érdekképviselet. A munkajogi törvények betartatásáért felelős Nemzeti Munkaügyi Kapcsolatok Testületén (NLRB) keresztül lebonyolított szavazás 19 igen és 3 nem szavazattal zárult, két szavazatot megtámadtak, 28 munkavállalóból 24-en voksoltak.

A dolgozók tavaly decemberben jelentették be, hogy érdekképviseletet szeretnének alapítani, pár nappal azután, hogy elkezdtek keringeni a pletykák a 68,7 milliárd dolláros Microsoft - Activison Blizzard felvásárlásról, ami az eddigi legnagyobb techfelvásárlások egyike lehet. A függőben lévő akvizíció hírére, és több hirtelen elbocsátásra reagálva a többek közt Call of Duty-játékokon dolgozó QA tesztelők heteken át tartó sztrájkba kezdtek, hangot adva annak, hogy ellenzik 12 vállalkozójuk hirtelen elbocsátását. Az egyik teszter elmondása szerint decemberben a részleg harmada kapott értesítést arról, hogy idő előtt felbontják a szerződésüket, azután, hogy a csapat hosszasan túlórázott előtte hetekig, ami fokozottan kitette őket a kiégés veszélyének is, ezért a bánásmód felháborította őket. Az elégedetlenséget és a szakszervezeti megalakulással való fenyegetőzést hallva a cég a csapat minden tagjának felajánlotta a teljes munkaidős szerződést és az órabér megemelését, 28-an azonban nem fogadták el a fejajánlást.

A Game Workers Alliance (GWA) néven megalakult szervezetet a Communications Workers of America (CWA) képviseli. A közeljövőben a szakszervezet megpróbál megegyezni a munkáltatóval a váratlan elbocsátásokra, illetve a túlórákra vonatkozó szabályokról, amelyek a dolgozók érdekeit is figyelembe veszik.

A problémák többrétegűek a több mint 10 ezer főt foglalkoztató Activison Blizzardnál: két évnyi vizsgálat után tavaly Kaliforniában per indult a cég ellen, amelynek toxikus kultúrája megágyazott több zaklatásos ügynek és a női dolgozókkal szembeni visszaéléseknek is. Amikor a Game Workers Alliance benyújtotta a szakszervezeti választásra irányuló kérvényét, az Activision Blizzard próbálta több módon is ellehetetleníteni a folyamatot.

Nemrég egy bővebb cikkünkben is írtunk arról, hogy az infláció és a világjárvány hatására erőre kaptak az önszerveződési kísérletek a nagy tech cégek dolgozói körében is: az Amazon után az Apple-nél is mozgás indult annak érdekében, hogy a raktári és kereskedelmi dolgozók magasabb béreket, több szabadnapot és jobb munkakörülményeket követeljenek ki maguknak. A techiparban a kezdetek óta nem volt jellemző a szakszervezetek létrehozása, az olyan nagy és sikeres vállalatok kultúrájával, mint Apple, a Google, a Facebook és az IBM-nél nem fért össze. Egyelőre nem világos, hogy az Apple és az Amazon jelenlegi látványos erőfeszítései hosszútávon milyen hatással lesznek a techiparban látható munkásmozgalomnak, de a Raven Software tesztelőinek példáján látszik, hogy egyre többen kívánják megvívni a csatákat az igazuk érdekében.