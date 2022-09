Csúcs CPU-val, közepes GPU-val újít az Intel

CPU és GPU fronton egyaránt tartogatott újdonságokat a tegnapi Intel Innovation nevű rendezvényén a világ legnagyobb processzorgyártója, az Intel. A most leleplezett, 13. generációs Core processzorok, illetve az Arc termékcsalád eddigi legnagyobb teljesítményű tagja, az Arc A770 GPU egyaránt októberben kerülhet a boltokba, illetve az OEM-ekhez.

A tegnapi bemutatón kétségtelenül az Intel új generációs, Raptor Lake kódnevű szilíciumra épülő processzorcsaládja vitte el a show-t. A széria legerősebb tagját, az 589 dolláros árcímkével érkező Core i9-13900K-t szánja a processzorgyártó a szintén napokban bemutatott Ryzen 7000-es szériájához tartozó csúcs-CPU-k ellenfeléül, ennek megfelelően legalább egy évig abszolút kulcsterméknek ígérkezik a gyártó kínálatában.

Az Intel 7 nevű eljárásra (ami továbbra is 10 nm-es gyártástechnológiát takar) épülő Raptor Lake széria az előző generációs Alder Lake-hez hasonlóan hibrid processzormag-felépítéssel működik, azaz nagy (P, mint performance) és kisebb (E, mint efficient) teljesítményű magokat egyaránt tartalmaz. Újdonság a tavalyi csúcsmodellhez képest, hogy az E-magok számát duplázta (8-ról 16-ra) az Intel, így a 24 processzormag összesen 32 feldolgozószálat ad össze. A magok 5,8 illetve 4,3 GHz-es órajelen ketyegnek.

Az E-magok számát a teljes Raptor Lake szérián belül növelte az Intel, így a Core-i7 és i5 sorozat egyaránt néggyel több kisebb teljesítményű feldolgozóegységet tartalmaz a közvetlen elődökhöz képest. Az Intel szerint mindez összességében átlagosan 15%-os single-threaded és akár 41%-os multi-threaded teljesítménynövekedést eredményezhet.

A processzor PCI Express vezérlője alapvetően változatlanul maradt PCIe 5.0-kompatibilis, a memóriavezérlő pedig a a DDR4-kompatibilitás mellett az akár 5,6 GHz-es DDR5-memóriákat is támogatja. Az új processzorok számítási tejesítményének növekedésével párhuzamosan számottevően nőtt azok áramfelvétele is, különösen a Core-i7 család tagjainál, melyek a 12. generációs CPU-khoz képest akár harmadával is többet fogyaszthatnak (az Intel a Core-i9 és i7 sorozat tagjainál egységesen 253 wattos maximális fogyasztást jelöl meg).

Az Intel új processzorai mellé új alaplapi vezérlők is érkeznek, jóllehet a már piacon lévő, 600-as sorozatú chipsetek is támogatják a Raptor Lake CPU-kat. A 700-as sorozatnál ugyanakkor plusz nyolc PCIe 4.0 sávot, több USB 3.2 Gen 2x2 port kezelését és DMI 4.0-támogatást ígér.

Az Intel Innovation ugyanakkor nem csak az új generációs asztali és mobil CPU-król szólt tegnap, a gyártó ugyanis bejelentette új generációs diszkrét grafikus vezérlőinek eddigi legerősebb tagját, az Arc A770 GPU-t is, mely hosszú évek után végre bevezetheti a céget a kifejezetten gaming-célú videokártyák piacára is.

Az október 12-én érkező Arc A770 ugyan még mindig nem vetekszik az Nvidia és az AMD csúcsragadozóival, a középszegmesben ugyanakkor elhappolhat jelentős számú, árérzékenyebb játékost a két nagy elől. Az Nvidia RTX 3060-nal gyakorlatilag egy árban (329 dollár) lévő kártya egy 32 Xe magot tartalmazó, 2,1 GHz-en ketyegő GPU-t vonultat fel, 16 GB GDDR6 memóriával kiegészítve - hogy ez pontosan mire lesz elég, arról egyelőre csak kósza találgatások és pletykák állnak rendelkezésre, ezek alapján az Arc A770 valahol az RTX 3070 és az RTX 3060 Ti között helyezkedhet el az 1440p felbontású benchmarkoknál.

Az új GPU sikere éppen ezért elsősorban azon múlhat, hogy az idestova kétéves, jóval drágább RTX 3070-hez képest mekkora teljesítményt képes majd nyújtani valós körülmények között.