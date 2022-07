Még tovább maradnak a külsős sütik a Google Chrome-ban

A Google eredetileg 2022-re tűzte ki az időpontot, hogy elkezdje kigyomlálni a Chrome böngészőből a harmadik felektől származó cookie-kat, majd ezt 2023-ra halasztotta, most viszont ismét kitolódik a dátum, méghozzá 2024-re. A keresőcég a 2019-ben bejelentett Privacy Sandbox technológiai csomaggal helyettesítené a a felhasználók viselkedését követő sütiket, aminek keretein belül különböző nyílt szabványokat dolgoz ki. A felhasználói adatokat védeni hivatott, Federated Learning of Cohorts, röviden FLoC néven felvázolt elképzeléssel a cég szerint mindenki jól jár: a felhasználók követése biztonságosabb lehet, miközben a hirdetők is szinte változatlan konverzióra számíthatnak.

A koncepció viszont egyelőre még nem bevetésre kész: a keresőcég friss bejelentésében azt írja, hogy a partnerektől kapott visszajelzéseket megfontolva meghosszabbítja a Privacy Sandbox API-k tesztelési idejét, mielőtt végleg elkezdené tiltani a külső sütik támogatását a Chrome-ban.

A fokozatos kivezetés 2024 második felében fog csak megkezdődni, de már idén augusztustól több millió felhasználóval bővül azok köre, akikhez eljuttnak a Privacy Sandbox próbaverziói, természetesen beleegyezéses alapon. Az API-k 2023 harmadik negyedévében válnak elérhetővé széles körben, amit idővel a sütik tiltása követ majd az új határidővel, szintén fokozatosan.

Igaz, a korábbi halasztás mellett szabályozói nyomás miatt döntött a keresőcég, mivel a fejlesztési megközelítést jóvá kellett hagynia az Egyesült Királyság Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóságának (CMA) is, így vélhetően ez már az utolsó nyújtás lesz. A CMA idén februárban bólintott rá a Google javaslatára a böngésző sütijeinek nyomonkövetéséről, a keresőcég közelezettségvállalást tett arra is, hogy a Privacy Sandbox miatt nem alakul ki egyenlőtlen piaci verseny, a hatóság szoros felügyelete mellett folytatja a fejlesztést.