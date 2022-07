Nekiállt a Google a tabletes appok csinosításának

Elkezdte beváltani a Google az I/O-n tett ígéreteit, mely szerint egyszerűbbé teszi saját alkalmazásai használatát az androidos tableteken. A kifejezetten nagyméretű kijelzőkre optimalizált Android 12L idén márciusban érkezett a táblagépekre, és most a beígért 20 alkalmazás frissítése kezdődött el, egyelőre a Drive, a Dokumentumok, a Táblázatok, a Diák és a Keep tabletes verzióinak megújításával.

Az egyik ilyen látványos változás, hogy ha két ablak is nyitva van egymás mellett, akkor az egyikből a másikba drag and drop módszerrel könnyedén lehet szöveget vagy képet beilleszteni. Így például ha az egyik oldalon Chrome böngésző, a másikon pedig Dokumentumok fájlt nyitottunk meg. Továbbá ehhez hasonlóan lehet majd a Keep fájlokba is képeket feltölteni.

Szintén a "fogd és vidd" módszerrel húzhatók be megnyitott fájlok a Google Drive-ba. Ezenkívül a szolgáltatás támogatja az app egyszerre két oldalon, egymás mellett történő megnyitását is. Ha a fájlok melletti három pontra kattintunk, és kiválasztjuk a "megnyitás új ablakban" lehetőséget, akkor az app rögtön a kétoldalas nézetre vált. A vállalat szerint így könnyebb lesz a fájlok böngészése, mivel nem kell a meglévő nézetről váltani, majd a "vissza" gombot használni a visszatéréshez.

Egy másik jellegű újítás a tablethez csatlakoztatott billentyűzetekre vonatkozik, mivel ezt a kombinációt sokan használják laptopok helyett. A Google ezen felhasználóknak fejlesztette most le, hogy használhassák az ismert billentyűkombinációkat a Drive-os navigálás során, úgy mint a kiválasztás, másolás, beillesztés vagy visszavonás.

Az új funkciók a "következő hetekben" fognak megérkezni a Google Workspace és a hagyományos felhasználói fiókok felületeire. A jövőben pedig további újítások is várhatók a nagyméretű kijelzőkkel kapcsolatban a hivatalos blogbejegyzés szerint. Ahogy például a jövőben várható az érintőtollas szövegbevitelt támogató Chrome érkezése, amely szintén főleg a táblagépek tulajdonosainak kedvez. A jövőben pedig a vállalat más partnerekkel is együttműködik, annak érdekében, hogy a tableteken jobban használhatók legyenek a népszerű alkalmazások, mint például a TikTok, a Zoom vagy a Facebook.

Arról egyelőre csak találgatások folynak, hogy miért erősített rá ennyire mostanában a Google az Android táblagépes fejlesztésekre. Az egyik elképzelés szerint jövőre a vállalat saját táblagéppel szeretne visszatérni a piacra, egy másik iparági pletyka szerint pedig a cég hajtogatható eszköz fejlesztésén dolgozik. Bármelyik típusú megoldás piacra vitele a cél, a keresőcég láthatóan igyekszik rendet tenni az évekig elhanyagolt tabletes fejlesztések között.