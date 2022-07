Hűségprogramot indít a Sony a gamereknek

A Sony még az idén elindítja PlayStation Stars nevű új hűségprogramját, aminek keretén belül a játékosok digitális jutalmakra beváltható hűségpontokat gyűjthetnek bizonyos tevékenységek, kihívások végrehajtásával. A pontokat akár a PSN tárca értékének növelésére is lehet fordítani, amiből aztán játékokat vásárolhatnak a felhasználók, vagy más válogatott PlayStation Store termékre válthatnak be.

Grace Chen, a Sony PlayStation licencelt árukért és hirdetésekért felelős alelnöke a cég bejegyzésében említi, hogy a PlayStation Plus előfizetők automatikusan bekerülnek a hűségprogramba is, és pontokat kapnak a PlayStation Store-ban bonyolított vásárlások után.

A program "gyűjthető digitális itemeket" is tartalmaz, de a The Washington Postnak adott válasz szerint véletlenül sem NFT-ről, vagy valamilyen blokklánc-alapú megoldásról van szó, hanem a PlayStation-játékok ikonikus karaktereiről és figuráiról formázott digitális másokról, vagy történelmi Sony-eszközök digitális verzióiról. Ezeket közvetlenül nem lehet majd megvásárolni, hanem el kell nyerni. A PlayStation-játékosok alapvetően kihívások teljesítésével nyerhetnek el hűségpontokat, például ha havi egyszer bármilyen játékot elindítanak, azért már járni fog pont. Pontos indulási dátumot egyelőre nem közölt a japán cég, annyit tudni, hogy valamikor az év végén várható.

A PlayStation Stars hűségpontrendszere némileg hasonlít a Microsoft Xbox-on elérhető megoldásához, vagy a Nintendo Gold Points rendszeréhez, amik egy ideje már aktívak. A Microsoft esetében szintén feladatokat kell elvégezni, vagy havi felméréseket kitölteni a pontok elnyeréséhez, de jutalom jár a Bing és a Microsoft Edge böngésző használatáért is. A Nintendo Gold programban új játék vásárlásával, vagy a Nintendo Switchen keresztüli digitális költésekkel tornázható fel a pontszám.

A Sony több téren is igyekszik választ adni a Microsoft Xbox platformján működő, felhőalapú játékplatformra, az Xbox Cloud Gamingre, például teljesen átalakította a PlayStation Plus előfizetési csomagjait, ami június 22-én a magyarok számára is elérhetővé vált, a hűségprogrammal pedig most egy újabb lemaradást pótol.