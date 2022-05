Játékokkal erősíthet a TikTok

A havi több mint egymilliárd aktív felhasználóval rendelkező TikTok egyes piacokon már a YouTube-ot is megelőzi megtekintési időben, hamarosan pedig tovább bővülhet a közösségi platform tevékenységi köre. A Reuters forrásai szerint a cég HTML5 szabványra épülő játékokba fektet be a jövőben, és már az első tesztek is zajlanak a területen. A források elmondások alapján a TikTok az anyacég ByteDance meglévő játékaira alapoz, többek közt az egyszerű mechanikájú, rövidebb játékidejű minijátékokra.

Egy ideje nem titok, hogy a TikToknak nagy tervei vannak a HTML5 játékokkal, főleg miután tavaly együttműködést jelentett be a játékóriás Zyngával. A két cég közösen indította el exkluzívan a TikTokon a Disco Loco 3D nevű HTML5 játékot, ekkor a videós szolgáltatás arról is beszélt, hogy további címekre lehet számítani a jövőben más játékfejlesztőktől, bár egyelőre nem nevezett meg újabb konkrét partnert.

A Zyngával való megállapodás előtt a TikTok egy saját játékkal is bepróbálkozott, a Garden of Good-dal, amit a Feeding America nonprofittal közösen készítettek el jótékonysági adománygyűjtés céljából. Viszont ez inkább egy kísérlet volt arra, hogy a cég felmérje a felhasználók érdeklődését az alkalmazáson belüli játékok iránt.

A TikTok játékstratégiájának további része lehet egy „élő” mobiljáték funkció, amit az alkotók közvetítés közben használhatnának a nézőik szórakoztatására, derült ki a tel-avivi Watchful elemzőcég által. A Draw & Guess című játékot például kifejezetten arra készítették, hogy az alkotók és nézők közti interakciót ösztönözzék különféle minifeladatokkal.A fejlesztés támogatja majd a képernyőmegosztást, így a tartalomkészítők valós időben oszthatják meg majd nézőikkel a képernyőjüket.

Viszonylag kis erőfeszítéssel a játékok a TikTok jelentős bevételi forrásaivá válhatnak a jövőben a hirdetések, előfizetések, vagy játékon belül megvásárolható javak révén. Hogy pontosan mikor érkezhetnek a fentebb sorolt fejlesztések, egyelőre nem tudni.