Új külsőt kap a webes Gmail

A Google februárban kezdte el frissíteni a Gmail kezelőfelületét a Material You dizájnrendszer elemeivel az üzleti szolgáltatáscsomagot használók számára, mától kezdve pedig opt-out beállításként az új külső válik alapértelmezetté az asztali böngészőben használt személyes fiókoknál is. Ez a cég legjelentősebb lépése a Material You webes adaptálásában a Google Search Console és a Material.io után.

A frissített felhasználói felület a Mail, a Meet, a Spaces és a Chat szolgáltatásokat szorosabban integrálja, az egyes alkalmazásokat egy lista alá helyezi a bal oldali sávban, hogy könnyebben lehessen navigálni és váltani köztük, funkcióik külön kártyán ugranak ki, ha a kurzort az ikonok felé húzzuk. A gyorsbeállítások menüben a megjelenített alkalmazások szabadon kiválaszthatók, a felhasználók maguk választhatják meg, melyeket fogják használni, és akár az is lehetséges, hogy pusztán a levelek kezelésére használt Gmail foglalja el a teret.

A menü alatt egyúttal a régi nézet is visszaállítható, de csak az év végéig, jövőre ugyanis már kötelező érvényűen csak az új kezelőfelület lesz elérhető. A szokásos 15 napos bevezetés helyett a Google hosszabbra tervezi az élesítést, a személyes Gmail-fiókok felhasználóinál akár több hétbe is telhet, mire átáll a felület.

A Material You a korábbi Material Design utódja, amit az Android 12-vel vezet be a cég, és a korábbinál több dinamikus animációt és interaktív elemet tartalmaz, mindemellett nagyobb személyre szabhatóságot biztosít a felhasználónak, amiben a Google a dizájn jövőjét látja. Külső terén mindenhol lekerekített sarkok, simább megjelenés, nagyobb elemek és jobban olvasható szöveg jellemzi. Az asztali Gmail esetében az eddigi fehér hátteret egy halványabb világoskék váltja fel, míg a bal oldali navigációs sáv néhány árnyalattal sötétebben különül el, az olvasott e-mailek kék színt, az olvasatlanok fehér kiemelést kapnak. A levélírásra szolgáló Compose gomb lekerített kapszulaalakban jelenik meg, akárcsak az androidos verzióban, összességében is közelít a mobilos UI-hoz.