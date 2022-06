Dániából vádolják a Google-t versenyellenességgel

Egy dán álláskereső portál trösztellenes panaszt nyújtott be a Google ellen az uniós szabályozók felé azzal a váddal, hogy az Alphabet leányvállalata saját álláskereső szolgáltatását részesíti előnyben méltánytalan módon, ezzel pedig hátrányos helyzetbe hozza riválisait. A panasz felgyorsíthatja a Google for Jobs nevű szolgáltatás vizsgálatát, ami három éve keltette fel Margrethe Vestager, uniós versenyügyi biztos figyelmét, de az EU azóta nem tett konkrét lépéseket az online álláskeresés területén kialakult helyzet vizsgálatának irányába. Vestager az elmúlt évek során összesen több mint 8 milliárd eurónyi büntetést osztott ki a keresőóriásnak versenyellenes gyakorlatok miatt.

A Google bevallása szerint az álláskereső szolgáltatásokat nyújtó versenytársak korábbi panaszai nyomán pár változtatást már eszközölt Európában. A 2018-ban indult Google for Jobs működését egy évvel később már 23 másik online álláskereső portál kritizálta, akik többek közt kifogásolták, hogy a keresőcég saját piaci fölényével visszaélve agresszívan terjeszti saját szolgáltatását az ő kárukra, ezzel pedig jelentős piaci részesedést vesztettek.

A keresőcég szolgáltatása az interneten található álláshirdetéseket aggregálja a netezők számára, akik szűrhetik, menthetik az őket érdeklő hirdetéseket, valamint értesítéseket is kérhetnek az új nyitott pozíciókról. A Google egy nagy widget formájában kínálja az eszközt az internetes keresési találatok tetején, többek közt ezt is bírálta a Jobindex nevű rivális, aki szerint ezzel a gyakorlattal is torzítja az amerikai óriás az egyébként is kompetitív dán piacot. A dán szolgáltatás keresési forgalma 20 százalékot esett a a Google for Jobs dániai indulásának évében. A cég vezetője, Kaare Danielsen szerint azáltal, hogy a Google a saját szolgáltatását helyezi előtérbe, valójában nehezebbé teszi a netezők számára a valóban releváns állásajánlatok megtalálását.

Danielsen hozzáteszi: ez a gyakorlat nem csak elfojtja az egészséges versenyt a szolgáltatások közt, hanem közvetlenül rontja a munkaerőpiaci helyzetet is, ami minden gazdaságban központi szerepet tölt be. A vezető az Európai Bizottságtól azt kéri, hogy kötelezze a Google-t a jelenlegi versenyellenes gyakorlatok befejezésére, valamint szabjon ki rá pénzbírságot és időszaki kifizetéseket.

Az Európai Bizottság egyelőre nem kommentálta a Reuters értesülését.