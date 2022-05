Kereszttűzben a DuckDuckGo a Microsoft miatt

Támadás alá került a felhasználói adatvédelemre kiemelt hangsúlyt fektető keresőjéről ismert DuckDuckGo, miután kiderült, hogy nyomonkövetési megállapodást kötött a Microsofttal. Zack Edwards biztonsági szakértő a héten fedte fel, hogy a DuckDuckGo mobilos böngészője lehetővé teszi, hogy a Microsoft egyes weboldalai megkerüljék a nyomkövetőkre vonatkozó tiltásokat. Az ügy szerint mivel gyakorlatilag a böngésző blokkolja a Facebook és a Google trackereit, addig a redmondiakkal szemben kivételt tesz, és lehetővé teszi az adatok továbbítását a LinkedIn és a Bing domének felé.

A DuckDuckGo úgy hirdeti magát, hogy nem követi nyomon a felhasználók kereséseit, és a keresések közti viselkedésről sem gyűjt adatot, a felhasználói profilok építése helyett az érdeklődési körbe vágó hirdetések megjelenítéséhez a partnereitől származó kontextus szerinti reklámokat használja, például az Ads by Microsoft hirdetéseit. Míg a DuckDuckGo nem tárol semmilyen személyes azonosítót, a Microsoft reklámjai nyomon követhetik a felhasználó IP-címét és egyéb adatait, amikor egy hirdetési linkre kattint, de az nem kapcsolódik felhasználói hirdetési profilhoz.

A DuckDuckGo elismerte, hogy a kivételezés egy megállapodás eredménye, Gabriel Weinberg, a cég vezérigazgató-alapítója a Twitteren és a Redditen reagált a netezők felháborodására. Weinberg elárulta, hogy a legtöbb harmadik féltől származó trackert tiltják a böngészőben, de a Microsoft esetében szerződés akadályozza ezt, a jövőben viszont keresik a megoldást, hogy az erre vonatkozó rész kikerüljön a megállapodásból.

Azóta a DuckDuckGo App Store-os adatlapja is frissült, a cég egyértelművé teszi a leírásban, hogy egyes esetekben nem állítja le a tracking scripteket: amikor azokat nem sikerül felismerni, használhatatlanná teszik az adott oldalt, vagy éppen szerződés korlátozza a tiltásukat, ahogy a Microsoft esetében is. A válaszok megnyugtatták a felhasználók egy részét, míg másokat továbbra is aggaszt ez a fajta egyezség. Ugyan a DuckDuckGo továbbra is az egyik legjobb adatvédelmet kínáló böngésző, repedést okoz a cég reputációján, hogy annyira mégsem, amennyire eddig a netezők hitték.