Borsos áron méri a Sony a legújabb csúcs-Xperiát

Rövidesen a boltokba kerül a Sony új csúcskategóriás mobilja, az Xperia 1 IV, ami a harmadik generációs elődhöz képest dizájn terén nem hoz sok változást, a cég főleg a fotózási képességekre és a hangélmény fokozására fektette a hangsúlyt. A modell IP65/68-as víz- és porállóságot kapott, a belógó szenzorok nélküli 6,5 hüvelykes, 21:9 arányú 4K OLED kijelzőt pedig Gorilla Glass Victus üveg védi. Adott a HDR-támogatás és a 120Hz-es képfrissítés, az érintésérzékelés pedig 240Hz-es. A képernyőt keretező alsó és felső panelekben a továbbfejlesztett Full-stage hangszórók rejtőznek, amelyek a gyártó állítása szerint 20-50 százalékkal erősebben szólalnak meg, mint az elődben.

A készülékház belsejébe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 lapka került 12 GB rendszermemória és 256 GB tárhely társaságában. Az előlapon egy 12 megapixeles (1/2,9”) Exmor szenzor található, ami 4K HDR felvételeket is tud készíteni. A hátlapon az alábbi Exmor RS képszenzorok szolgálják ki a fotózási igényeket, mindegyik autófókusszal ellátva: egy 12 MP ultraszéles (16 mm, f/2,2, 1/2,5”) szenzor, egy 12 megapixeles széles (24 mm, f/1,7, 1/1,7) szenzor, egy 3D iTOF szenzor, illetve egy 12 megapixeles (f/2,3), 85 és 125 mm között változtatható gyújtótávolságú zoom lencse. A 85-125 mm-es objektívet a Sony úgy reklámozza, mint a világ első valódi optikai zoomobjektívjét, ami 3,5-szörös és 5,2-szeres közti nagyítást tesz lehetővé a főkamerához képest. Mindhárom objektív 120 kép/másodperc maximális olvasási sebességre képest, amely akár 4K 120fps minőségű rögzítést és 5-szörös lassítású videofelvételt, valamint Real-time Eye AF és a Real-time tracking állóképek készítését is lehetővé teszi, illetve az élő közvetítések minőségén is javítanak az Eye AF és Object Tracking funkciók.

Említésre méltó újdonság még az ingyenes, akár 4K-s filmnézést kínáló Bravia Core szolgáltatás elérhetősége, ami eddig a gyártó tévéin volt jelen, és hogy továbbra is található a készüléken 3,5 milliméteres csatlakozó. A mobilt 5000 milliamperórás telep látja el energiával, ami 30 wattos töltést támogat, így a gyártó tájékoztatása szerint 30 perc alatt 50 százalékos töltöttség érhető el. A Sony az adaptereket és a kábelt kispórolta a dobozból környezetvédelmi okok miatt, nem csak innen, de a bejelentett középkategóriás Xperia10 IV mellől is.

Az Xperia 10 IV 2022 júniusának közepétől válik elérhetővé a Sony viszonteladóinál fekete, fehér és lila árnyalatokban. Hivatalos magyar árat még nem közölt a cég, de a bejelentett 1400 euró nettó 531 ezer forintot sejtet jelenlegi árfolyamon, ami a korábbi kezdőáraknál jóval magasabbra teszi a lécet.

Xperia 10 IV

A középkategóriás újoncot a világ legkönnyebb 5G-s okostelefonjaként reklámozza a gyártó, amihez hozzájárul, hogy a keret és a hátlap műanyagból készült, az előlapot Gorilla Glass Victus üveg védi. A ház maga 153 x 67 x 8,3 milliméter valóban kompaktnak nevezhető, elődjénél 161 grammal könnyebb. A 6 hüvelykes panel 21:9 képarány jellemzi 60Hz-es képfrissítéssel, szintén alul és felül helyezkednek el a sztereó hangszórók, és megmaradt a 3,5 milliméteres jackaljzat is.

Belülre egy Qualcomm Snapdragon 695 5G került, rendszermemóriából 6 GB-ot, tárhelyből 128 GB-ot mért a gyártó. Az akkumulátor szintén 5000 milliamperóra, ami maximum 30 wattos töltéssel pumpálható. Javult a kamerateljesítmény is, bár óriási változásokat nem hoz az elődhöz képest: továbbfejlesztett éjszakai üzemmód, automatikus HDR felvételek készítése alacsony megvilágítás mellett, ezeket emeli ki a cég. Az optikai képstabilizálással ellátott 12 megapixeles főkamera mellé 8 megapixeles ultraszéles, illetve egy 8 megapixeles zoom lencse társul. Az előlapi kamera 8 megapixeles, 4K videófelvételre még nem képes.

A modell fekete, fehér, zöld és lila színekben lesz elérhető. Magyarországra június közepén érkezik, hivatalos fogyasztói árat még nem közölt a cég, de a 499 euró 189 ezer forintot sejtet adóterhek nélkül a jelenlegi árfolyamon.