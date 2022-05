A lakcíme is ott lehet a Bing térképén, ha vállalkozása van

Egy kollégánk jelezte felénk az észrevételt, miszerint ha rákeres a nevére a Bing keresőben, a Térképek felületén megjelenik aktuális lakcíme is, méghozzá emelettel, ajtószámmal együtt. Több keresés alapján úgy tűnik, hogy amennyiben valaki a vállalkozása bejegyzésekor tevékenysége székhelyéül a lakcímét adta meg, az jó eséllyel megjelenik a Bing térképeken is a kapcsolódó vállalkozói kártyán, ehhez elég pusztán a személy teljes nevére keresni.

A címmegjelenítés azért lehet kellemetlen, mert az újságírók jelentős része egyéni vállalkozóként számláz, ahogy az ismertebb netes személyiségek közül is sokan, például egyes influencerek. Lapunknak több érintett is megerősítette, hogy valóban a megjelenített címen lakik. Természetesen egyező nevű személyek esetén nehezebb a keresőn keresztül kideríteni valakinek a címét, illetve nem is biztos, hogy adott vállalkozó még mindig adott helyen tartózkodik életvitelszerűen, de lényegében lehetőség nyílik rá, hogy rosszakarók vagy zaklatók egy internetes kereséssel könnyebben tudomást szerezzenek a kiszemelt célpontjuk lakhelyéről.

Ansible és FinOps online képzésekkel indítjuk a tavaszt! Május közepén az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseket indítunk. Május közepén az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseket indítunk.

Ansible és FinOps online képzésekkel indítjuk a tavaszt! Május közepén az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseket indítunk.

Ugyanezen nevekre rákeresve a Google Térképen és keresőn keresztül nem kaptunk találatokat. A Google az utóbbi időben érzékenyebben kezeli, mit jelenít meg, kibővítette azon adatok körét is, amelyeket felhasználói kérvényezésre eltávolít a találatok listájáról, beleértve a személyes azonosításra alkalmas adatok vagy doxolási tartalmakat, többek közt az érintett tartózkodási helyéhez, telefonszámához vagy e-mail címéhez fűződőeket. A Google tájékoztatása szerint mivel a kereső az egész internetre kiterjedően, a webhelyekről összegyűjtött adatokat jeleníti meg, így bekerülhetnek olyan találatok is, amelyek veszélynek tesznek ki egyes felhasználókat.

A Microsofttól további tájékoztatást kértünk azzal kapcsolatban, honnan gyűjtheti össze a Bing a magyar vállalkozók székhelyére vonatkozó adatokat. A vállalat központja azt a tájékoztatást adta a HWSW-nek, hogy a Térképeken megjelenített adatokat nyilvánosan elérhető forrásokból fésüli össze weboldalak feltérképezésével, vagy licencelt adatok révén. A cég azt javasolja, hogy ha bárkinek aggályai vannak a Bingen megjelenő tartalommal kapcsolatban, jelezze feléjük az arra szolgáló bejelentési űrlapon.

A vállalkozások számára a megjelenített információk kezelésére szolgáló legjobb megoldás a bingplaces.com, ahol a tulajdonos közvetlenül irányíthatja a funkciókat. Ha a vállalkozás tulajdonosának további segítségre van szüksége az adatlap igényléséhez, vagy kérdései vannak az adatok beállításával kapcsolatban, forduljon a Bing Places for Business ügyfélszolgálati csapatához a https://www.bingplaces.com/DashBoard/Support címen. A Bing Places élő csevegésen keresztül nyújt támogatást hétfőtől péntekig 6:00 és 17:00 óra között (PST)

– írta válaszában a redmondi cég.

A megjelenített vállalkozói adatokkal kapcsolatban állásfoglalást kértünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (NAIH), amint választ kapunk, kiegészítjük cikkünket.