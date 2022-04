Hazánk is csatlakozott az európai adatfelhős projekthez

A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) és a GAIA-X European Association for Data and Cloud AISBL (Gaia-X) szerdán bejelentette a Gaia-X projekt magyarországi kapcsolati pontjának (National Hub) megalapítását. A 2020-ban bejelentett Gaia-X európai projekt célja egy nyílt, decentralizált és átlátható digitális ökoszisztéma kialakítása, ahol az adatok és szolgáltatások biztonságosan elérhetők, összegyűjthetők és megoszthatók.

A kezdeményezés segítségével olyan, számos felhőszolgáltatót összekapcsoló európai adatmegosztó platformot hoznának létre, amely lehetővé teszi az európai vállalkozásoknak az adatokhoz történő szabályozott hozzáférést – melyek származhatnak például a közlekedési, gyártási és egészségügyi szektorból, vagy akár a mesterséges intelligencia más alkalmazási területeiről.

Mindezeket a célkitűzéseit úgy tervezik elérni a résztvevő partnerek, hogy a felhasználóknak biztosítják a szolgáltatások átláthatóságát, ellenőrizhetőségét, hordozhatóságát és interoperabilitását, továbbá áthidalhatóvá válik a szervezetek közötti adatcserét korlátozó bizalomhiány. A platform másik előnye, hogy az adatok nem, vagy csak ellenőrzött körülmények között kerülhetnek ki Európából, így az adatszuveneritás sem sérül – írja a SZTAKI közleményében.

Dr. Solymár Károly Balázs, digitalizációért felelős helyettes államtitkár szerint "a Gaia-X együttműködés az adatgazdaság és a szükséges adatinfrastruktúra fejlesztése területén, ami kölcsönösen előnyös lehet mind a hazai adatökoszisztéma, mind az európai felhőképességek szempontjából".

A projekt 2020-as bejelentésekor Bruno Le Maire francia és Peter Altmaier német gazdasági miniszter hozzátette, hogy az európai gazdaság kiszolgáltatottsága ezzel csökkenne a Szilícium-völgyi óriásoktól, az európai cégek és felhasználók adatai pedig az uniós szolgáltatóknál maradhatnak. A kezdeményezéshez csatlakozott az Amazon Web Services, a Google, a Huawei, a Microsoft, a Palantir és a VMware is, ám ezidáig még nem született kézzelfogható eredménye.

Eddig csak koncepció

A Gaia-X európai jelenlétét nemzeti Hubokon (kapcsolati pont) keresztül valósítja meg, melyhez most csatlakozott Magyarország a SZTAKI vezetésével. A Gaia-X helyi kapcsolati pontjai, melyek száma így 18-ra növekedett, szoros együttműködésben állnak egymással, de országos programjukat, tevékenységüket saját maguk szervezik meg.

Volker Pfirsching, az Arthur D. Little nemzetközi vezetési tanácsadó cég közép-európai igazgatótanácsának tagja, és egyben a cég globális Digitális Kompetencia Központjának vezetője nemrég egy interjúban beszélt az egyelőre koncepcióként létező Gaia-X-ről, amiben úgy fogalmaz: a felhőprojekt résztvevői közül sokan a saját érdekeiket követik és „higítják” a koncepciót. Az évek során kulcsfontosságú partnerek is kivonultak, a finanszírozás pedig nem a terveknek megfelelően zajlik. Bár ez nem jelenti a GAIA-X végét, inkább egy tisztító hatással bír a szakember szerint.

Tavaly a Forrester piackutató cég szakértői is megjegyezték, hogy a digitális projektnek még 2021-ben be kell(ett volna) bizonyítania értékét, mivel támogatási programok már léteztek, a gyakorlati alkalmazások hiányoztak. Nem voltak biztatók a Gartner elemzőinek 2020-as megszólalásai sem, miszerint a német-francia kezdeményezés már elkésett, mivel a felhőalapú szolgáltatások globális piaca továbbra is gyorsan bővül, a vezető felhőszolgáltatóknak már óriási az előnye.