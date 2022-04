Hónapokig hibásan működött a Facebook tartalombesorolója

Álhírek és egyéb, több szempontból is káros tartalmak kerülhettek be hosszú hónapokon keresztül a Facebook-felhasználók hírfolyamába egy a rendszer működéséért felelős algoritmus hibás működésének köszönhetően - írja a The Verge egy a cégtől megszerzett belső feljegyzésre hivatkozva. A rendszer bonyolultságát jól jelzi, hogy a mérnökök a tavaly októberben felfedezett anomáliára csak idén március közepén találták meg a végleges gyógyírt.

A feljegyzés szerint a rendszer üzemeltetőinek tavaly októberben tűnt fel, hogy az egyértelműen álhírnek minősített posztok "nézettsége" hirtelen jelentős mértékben, 30%-kal megnőtt a rendszerben, emellett más, olyan jellegű tartalmak, melyeket az algoritmusnak automatikusan hátrébb kellett volna sorolnia, nem kerültek át ebbe a kategóriába.

Így az adott időszakban a rendszer tévesen azonosított és sorolt be számos, meztelenséget vagy erőszakot ábrázoló, megjelenítő tartalmat, sőt, akár az egyértelműen nemkívánatosnak tekintett orosz állami média tartalmait, mely az ukrán-orosz konfliktus fényében kifejezetten aggasztónak bizonyulhat.

Ennél talán még aggasztóbb lehet, hogy a Facebook ugyan belső rendszereiben a legkritikusabb besorolással látta el a hibát, a rendszert üzemeltető mérnökök csak március 11-én tudták véglegesen megszüntetni, mivel - a feljegyzés szerint - hónapokig egyszerűen nem találták meg a hiba okát.

A Meta-csoportot az általa üzemeltetett közösségi szolgáltatások algoritmusainak működése kapcsán az utóbbi időszakban különösen sok támadás, kritika éri. A cég így külső nyomásra nyomásra alig pár héttel ezelőtt visszahozta az Instagramba a posztok kronológiai sorrend alapján felállított megjelenítését, emellett könnyen lehet, hogy a közösségi hálózatokon megjelenő tartalmak hatásait és elérését alapjaiban meghatározó algoritmusok működését a jövőben szabályozott keretek közé kell majd szorítania - egyelőre az Egyesült Államokban.