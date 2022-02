Újabb botrány dagad a Meta körül

Egyszerre két panaszt is benyújtott a Meta (Facebook) ellen a Whistleblower Aid az Egyesült Államok Értékpapír‑ és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC). A nonprofit szervezet az egykori Facebook alkalmazott Frances Haugent képviseli, aki már tavaly is szivárogatott ki belső iratokat a közösségi óriásról. Ezúttal a panaszok a klímaváltozásról és a COVID-19-ről szóló félretájékoztatás elleni alacsony szintű küzdelemről számolnak be, a Haugen által a vállalattól lementett belső levelezések és felmérési eredmények alapján.

A SEC-nek benyújtott anyag ügyes jogi húzásnak számít a The Washington Post megkérdezett szakértői szerint, mivel az Egyesült Államok óvakodik a félretájékoztatás túlzott szabályozásától, hogy azzal ne gátolják a szólásszabadságot. A vállalatokat egyszerűbb megfogni a felhasználóinak, a kormányzatnak, vagy jelen esetben a részvényeseknek tett ígéreteken keresztül. A Meta nem volt elég őszinte a pénzügyi negyedéves jelentéseket kísérő konferenciahívásokon a panaszok szerint, mivel azokon az igazgatók elkötelezettnek tartották magukat a globális válság elleni küzdelemben. A belső anyagokból viszont kitűnik, hogy a vállalat a jenleginél többet is tehetne a félretájékoztatás ellen.

NEM ELÉG FONTOS?

A klímaváltozás témában február 7-én benyújtott panasz szerint elég sürgető lenne a Facebookon terjedő hamis és félinformációk megállítása, mivel a közösségi óriás saját felmérése szerint a második legnépszerűbb hírforrásnak számít a televíziós hírek után. Megelőzi például a híraggregátor oldalakat, a filmeket, az online hírforrásokat és más közösségi média platformokat. A vállalat mégsem aktív a klímaváltozásról szóló félretájékoztatás megállításában, például egy belső dolgozói levél szerint az egyik problémás videó megtekintése már 6,6 milliónál járt, mikor még nem tettek ellene. Egy felmérés is megemlíti, hogy a klímaváltozásról szóló tudás elég alacsony minden vizsgált piacon.

Részlet az Éghajlattudományi Központ oldalról

A vállalat egyébként rendelkezik saját "Éghajlattudományi központ" oldallal, ahol híreket, tényeket, grafikonokat és kvízeket tesz közzé, ennek ismertsége azonban elég alacsony a Facebook adatai szerint, még azok körében is, akik egyébként már ellátogattak korábban az oldalra. Egy keresésekért felelős fejlesztő pedig megjegyezte, hogy a problémás tartalmakat egyszerűen lehetne osztályozni és automatikusan eltávolítani a felületről a címkézős módszer helyett. Jelenleg ugyanis tényellenőrzők nézik át a tartalmakat és hamis címkét tesznek rá adott esetben, de nem távolítják el a tartalmat.

A másik, február 10-én benyújtott panasz pedig a COVID-19 félretájékoztatás elleni küzdelmet vitatja. Az egyik belső dokumentum szerint 2020. áprilisban 20 százalékos kiugrás történt a félrevezető tartalmak bejelentésében, ami egy alkalmazott szerint a járvány miatt történt. Egy hónappal később pedig több száz "antikarantén" csoport jelent meg a felületen, amelyekben sok népszerű hozzászólás összeesküvés-elméleteket tartalmazó oldalakra mutatott. Egy felmérés szerint pedig az Egyesült Államokban minden harmadik felhasználó találkozott a közösségi oldalon a COVID-dal kapcsolatos félrevezető információval.

A SEC egyelőre nem nyilatkozott róla, hogy a panaszok kivizsgálása jelenleg hogyan áll, vagy a felügyelet milyen lépéseket tervez. A Meta szóvivője viszont kijelentette, hogy a vállalat mindent megtesz a vakcinákkal kapcsolatos hamis állítások eltávolítása érdekében, és folyamatosan növeli a klímaváltozásról és a közegészségügyről szóló "hiteles információkat" számát. A cég nyilatkozata szerint a félretájékoztatás csak egy kis részét teszi ki a klímaváltozással kapcsolatos összes tartalomnak, főleg az extrém időjárási események alkalmával ugrik meg a problémás tartalmak száma. A szóvivő ígéretet tett, hogy a Meta könnyebbé teszi a tényellenőrző csapatoknak a klímaváltozási tartalmak elérését, és tovább dolgozik új eszközök, valamint a szabályzat fejlesztésén.