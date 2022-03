Itt van a Samsung válasza az új iPhone SE-re

A csúcskategóriát követően a Samsung felső-középkategóriás okostelefon-szériája is megkapja saját, évenként esedékes vérfrissítését - a globális okostelefon-piacot vezető dél-koreai gyártó a méltán sikeres tavalyi modell, a Galaxy A52 utódjaként tegnap bemutatta az A53-as típust, mely kisebb ráncfelvarrásnak minősül, ugyanakkor más gyártóktól megszokottaktól ellentétben az újdonságért ezúttal kevesebbet kell majd fizetni - legalábbis dollárban, a magyar piac induló árai ugyanis részben a forint bezuhanásának köszönhetően nőttek.

A Samsung Galaxy A53 5G gyakorlatilag csak az Egyesült Államokban élők számára hoz érdembeli - jóllehet ettől még nem feltétlenül látható - változást, a gyártó ugyanis már itt is az európai és ázsiai piacokon használt, saját gyártású Exynos rendszerprocesszorát építi be a készülékekbe a Qualcomm megoldása helyett. További változás, hogy a Samsung elhagyta a 4 GB rendszermemóriával szerelt legolcsóbb modellt, így a portfólióban szereplő alap-A53 is 6 GB rendszermemóriát kínál, melyhez 128 vagy 256 GB háttértár társul.

A fentieken túl nőtt valamelyest az új típus akkumulátorkapacitása (4500 mAh-ról 5000 mAh-ra), ezt leszámítva azonban a Samsung nem különösebben törte magát, hogy a tavalyi modell képességeire ráígérjen, azaz maradt a 6,5 hüvelykes, 120 Hz-es, FHD+ felbontású OLED-panel és a 64 megapixeles, optikai képstabilizációval támogatott, f/1.8-as fő kamera, a 12 megapixeles, f/2.2-es, ultraszéles látószögű szenzor, illetve az 5 megapixeles, f/2.4-es makrókamera. A Galaxy A53 továbbra sem tud vezeték nélkül tölteni, és legfeljebb 25 wattos vezetékes gyorstöltést támogat.

A Galaxy A53-hoz képest valamivel kisebb, 6,4 hüvelykes, 90 Hz-es OLED panellel és kisebb felbontású kameramodulokkal érkezik az olcsóbb kistestvér, a Galaxy A33 5G - a Samsung mindkét most bemutatott újdonságra négy év operációs rendszer főverzió frissítést és öt év biztonsági frissítést ígér. A készülékek gyárilag az Android 12-re épülő One UI 4.1-gyel érkeznek. A Galaxy A53 5G Magyarországon április 1-től, a Galaxy A33 5G pedig április 22-től lesz elérhető 189 990, illetve 154 990 forintos ajánlott fogyasztói áron (előbbi 19990 forinttal kerül többe, mint az elődmodell annak bemutatásakor).