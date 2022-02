A Note beolvasztásával gurított nagyot a Galaxy S22 széria

Több hónapnyi spekulációnak vetett véget a Samsung tegnapi "Unpacked" rendezvénye, melyen nem különösebben nagy meglepetésre bemutatkoztak a vállalat idei okostelefon-zászlóshajói, az S22 sorozat három tagja. A készülékekről a tegnapi bemutató előtt gyakorlatilag minden részlet kiszivárgott így köztük az is, hogy a dél-koreai gyártó az új szériába beemeli a korábban önálló sorozatban létező Note modelleket is.

Ez utóbbi típust, az S22 Ultra-t leszámítva az S22 és az S22 Plus modellek külsőleg a tavalyi modellek szinte szakasztott másának tűnnek. A készülékekben használt kijelzők ugyanakkor már egységesen akár 120 Hz-es képfrissítéssel is üzemelhetnek a tartalomhoz dinamikusan igazodóan. A három új modellt emellett egyaránt felszerelték környezetifény-érzékelővel, mely a színhőmérsékletet és a szaturációs szinten mindig a környezeti viszonyoknak megfelelően alakítja.

A tavalyi modellekhez képest az új típusok ellenállóbbak is lettek, így a Samsung IP68 szintű védelmet ígér, emellett a kijelzőt immár mindhárom változatnál Gorilla Glass Victus Plus üveg védi elsősorban a karcolódásoktól. Az újdonságok emellett valamivel nagyobb teljesítményű és - elviekben - energiahatékonyabb rendszerprocesszort is kaptak, így mindhárom készülékben ugyanaz a 4 nm-es gyártástechnológiával készült Samsung Exynos processzor található (az Egyesült Államokba szánt típusokat szokás szerint a Qualcomm aktuális csúcsprocesszoraival szállítják).

A fentieken túl az új S22 típusok a kamera továbbfejlesztése terén is hozták a kötelezőt, ezzel az új modellek a fejlettebb szenzortechnológia és a szoftveres algoritmusoknak köszönhetően a gyártó ígérete szerint még jobb felvételeket készítenek gyenge fényviszonyok közepette, emellett jobb, pontosabb lett a rendszer színvisszaadása, illetve a portrémódot is továbbfejlesztették a Samsung mérnökei.

Az újdonságok gyárilag az Android operációs rendszer legfrissebb, 12-es változatával érkeznek, a Samsung One UI kezelőfelületének legújabb kiadásával. A gyártó egyben bejelentette, hogy az új készülékekre, valamint egyes tavalyi csúcsmodellekre négy generáción keresztül biztosítja az operációs rendszer frissítését.

A három újdonság közül kiemelkedik a sorból az egykori Note-széria leszármazottjának tekinthető, 6,8 hüvelykes képátlójú kijelzővel rendelkező S22 Ultra, mely megörökölte a korábbi Note készülékek elengedhetetlen tartozékát, az S-Pent, továbbá a másik két modellhez képest fontos változás, hogy ez a típus képes RAW fotók készítésére is, a Samsung pedig ehhez igazítva 512 GB és 1 TB tárhellyel ellátott változatokat is kínál belőle.

Magyarországon az utóbbi kiszerelés ugyanakkor nem kerül forgalomba, az S22 Ultra ajánlott fogyasztói ára memóriakialakítástól függően 489,990 Ft-tól 569,990 Ft-ig terjed. A csúcsmodell forgalmazása február 25-én kezdődik. A Galaxy S22 modellek 128 GB és 256 GB verziója ezzel szemben 334,990 és 354,990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkezik, míg a Galaxy S22+ 128 GB, illetve 256 GB változata pedig 409,990 és 429,990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el március 11-től.