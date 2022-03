Újra lehetőséget lát a Google a turizmusban

Kezdenek túllépni az emberek a világjárványról szóló híreken, és egyre többen ütik be a keresőbe a "tavaszi vakáció" vagy a "repülés Hawaii-ra" kifejezéseket a Google statisztikái szerint. A keresőóriás a statisztikák alapján elérkezettnek találta az időt a turisztikai megoldásai leporálására, és néhány új funkció elindítására, most éppen az utazási szolgáltatások foglalásával kapcsolatban.

Sokkal egyszerűbb lesz hoteleket és repülőutakat foglalni a Google keresőjéből és a Google Térképről, ugyanis a bejelentés szerint a tavaly óta elérhető Google Utazás aloldal funkciói beköltöznek a szolgáltatásokba. Azaz a szerződött partnerek ajánlatai elérhetők a keresőkbe beírt úticél és "hotel" vagy "repülő" kulcsszavakkal. A keresés a felületen tovább finomítható az utazási időpont megadásával, miközben a keresőóriás folyamatosan mutatja az árösszehasonlítást a különböző ajánlatokkal - remélhetőleg már a fogyasztóvédelmi szempontoknak megfelelően. Még a foglalás elindítása is kezdeményezhető a felületről, de a link már a szolgáltató saját oldalára vezet.

Hotelfoglalás a Google Keresőben

Így a Google egységesítette aggregáló szolgáltatásait, amihez nem kell külön alkalmazást letölteni (mint anno a Google Trips) vagy másik aloldalt megnyitni (mint a Google Flights, a Google Hotels vagy a Google Travel), hanem elegendő a Google fő megoldásait használni. A szolgáltatásokért a Google nem kér pénzt a hotelektől vagy a légitársaságoktól, sőt a konverzió növelésével, beépített Google Business Profile adatokkal (értékelések, bejegyzések, képek, videók megjelenítése) és friss statisztikákkal próbálja a szolgáltatókat az integrációba bevonzani. A keresőóriás mégis profitál mindebből, hiszen ezzel próbál a turisztikai piacon is az elsőszámú kereső és szolgáltatásközvetítő lenni.

ÚJ HIRDETÉSTÍPUS ÉRKEZIK

A bővebb funkciókínálat, így nagyobb oldalon eltöltött idő mellett pedig természetesen a hirdetési bevétel is csorog. A turisztikai funkciók bejelentésével egy időben jelent meg az AdSense új "kapcsolódó keresések" hirdetési megoldása is, éppen egy utazási példával. Az új hirdetési formával a felhasználók tapasztalhatják majd, hogy a tartalomhoz kapcsolódó keresőkifejezések is megjelennek a találatok között, amelynek hivatkozásai a szolgáltatásért fizető cég oldalának találatához vezetnek.