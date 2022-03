Magyarországon is elindult az HBO Max

Az előzetesen beharangozott időpontban, a mai napon Magyarországon, illetve további 14 európai országban elérhetővé vált az HBO Max, a Warnermedia előfizetéses online videostreaming-szolgáltatása (SVOD), mely a hazánkban évek óta jelen lévő, kifejezetten népszerűnek tekinthető HBO Go-t váltja fel. A cégnek a terjeszkedéssel, illetve az egységesítéssel nem titkolt ambíciója, hogy hatékonyabban fel tudja venni a versenyt a streamingpiac olyan nagyágyúival, mint a Disney+ vagy a Netflix.

A platformhoz használható app a mai nap során fokozatosan válik elérhetővé a különböző, okostelefonos vagy okostévés alkalmazás-piacterken, így az HBO Max applikáció többek közt Androidra, iOS-re, androidos, webOS-es (3.5-ös verzió vagy újabb) LG, illetve tizent futtató, 2016-ban vagy később gyártott Samsung okostévékre jelenik meg. A rendszerbe migrálják a korábbi HBO Go előfizetőket, nekik a https://play.hbomax.com/hu oldalon kell véglegesíteniük a regisztrációt.

Az HBO Max a Netflix-szel ellenétben továbbra is egyetlen díjcsomaggal lesz elérhető Magyarországon (illetve az összes többi országban és régióban), a hazai induló havi díjat 2390 Ft-ban határozták meg, melynek harmadát a március 8. és 31. között regisztrálók számára "örökösen" elengedi a cég. A havi 1590 Ft-os előfizetési díj vonatkozik a korábbi HBO Go ügyfelekre is. A konstrukciókat illetően újdonság, hogy április 1-jétől megjelenik az éves előfizetési díj is, mely 12 havi elérést biztosít nyolchavi díjért cserébe (18990 Ft-ért).

Az Egyesült Államokban 2020. májusában megjelent HBO Max tartalomkínálata lényegesen szélesebb, mint az HBO Go-é, mely korábban kizárólag az HBO mozicsatornák lineáris kínálatában megjelent külsős vagy saját kiadású tartalmakra korlátozódott. Ezzel szemben az HBO Max-on egyetlen közös felületen jelennek meg a Warner Bros., az HBO, DC, a Cartoon Network és a Max Originals új sorozatai és filmjei, köztük a Warner Bros. mozifilmjei - utóbbiak ráadásul már 45 nappal a mozipremier után.

A kelet-európai terjeszkedés mellett az HBO Max - a többi globális SVOD-szolgáltatóval együtt - igyekszik minél több régióra és országra kivetni a hálóját - a szolgáltatást a tervek szerint 190 országban teszik majd elérhetővé 2026-ra. Hazánkban ugyanakkor nem az HBO Max lesz az egyetlen új streaming platform 2022-ben, hiszen érkezik a SkyShowtime és a Disney+ - utóbbi a nyáron teszi elérhetővé a szolgáltatást a magyar nézők számára is.