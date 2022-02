Jövőre új frekvenciaértékesítést tarthat a hatóság

Újabb nyilvános meghallgatást tart a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a vezetéknélküli szélessávú szolgáltatások nyújtására használható frekvenciasávokkal kapcsolatos elképzelésekről, piaci igényekről - az ehhez hasonló rendezvényeken a szakmai érdekeltek közölhetik a hatóságokkal terveiket, esetlegesen felmerülő igényeiket, melyeket az - a törvény adta keretek között - beépíthet egy esetleges értékesítési eljárás dokumentációjába, folyamatába.

A konzultációra március 22-én kerül sor Budapesten, az MVM Dome-ban. Bár nyilvános konzultációnak nevezik, az esemény maga továbbra sem sajtónyilvános.

Mint az a felhívásban szerepel, a hatóság a 2021-25-ös időszakra vonatkozó Rádióspektrum Stratégia végrehajtása keretében, különös tekintettel a 450 MHz-es frekvenciasávban beérkezett megújítás iránti kérelemre, meg szeretné ismerni a lehetséges érintettek (pl. piaci szereplők, szolgáltatók, gyártók, frekvenciahasználók, intézmények) egyes szélessávú vezetéknélküli elektronikus hírközlési szolgáltatásra is alkalmas frekvenciasávok, frekvenciasávrészek iránti piaci keresletét. A nyilvános meghallgatás tárgya lesz a 450 MHz-es, 700 MHz-es, 1500 MHz-es, 2300 MHz-es, 2600 MHz-es, 26 GHz-es és 32 GHz-es frekvenciasávok és a 410-430 MHz, valamint 3,8-4,2 GHz frekvenciasáv.

A hatóság az előkészítő dokumentumban emlékeztet, hogy a jó minőségű 4G hálózatok kiépítéséhez szükséges frekvencia készletet 2014-ben bocsátotta rendelkezésre, majd ezt követte az 5G bevezetését is lehetővé tevő 2020-ban lezajlott árverés, ahol a 700 MHz-es, 2100 MHz-es és 3600 MHz-es frekvenciasávok rádióspektrum-használati jogosultságai találtak gazdára. Ezzel azonban még nem vált elérhetővé az összes rendelkezésre álló spektrum - hívja fel a figyelmet a szervezet.

A jelenleg kizárólag pont-pont mikrohullámú kapcsolatokhoz használt 26 GHz-es frekvenciasávra ezidáig nem jelentkezett piaci igény a kereskedelmi szolgáltatók részéről, miközben már 2 nyilvános meghallgatáson is napirenden volt a 26 GHz-es frekvenciasáv iránti piaci igény felmérése. Ahogy a szintén uniós kötelezettséggel érintett 1500 MHz-es frekvenciasáv, valamint a 2600 MHz-es frekvenciasávban még rendelkezésre álló 15 MHz tekintetében is próbálta megtudni a hatóság az érdekeltektől, hogy van-e igény ezekre a frekvenciaszeletekre, illetve egyes eljárásokban pályázni is lehetett egyes blokkokra.

A szélessávú szolgáltatások nyújtására rendelkezésre álló vezetéknélküli lehetőségeket bővítő, 2300 MHz-es frekvenciasávról is volt már korábban igényfelmérés, ám összességében erre is a fentiek érvényesültek, a hatóság szerint ugyanakkor a piaci/technológiai összkép egyes esetekben jelentősen változott korábbi konzultációkhoz és értékesítési eljárásokhoz képest, ezért indokolt lehet újra felmérni az igényeket.

Az egyik legforróbb téma a 700 MHz-es frekvenciasáv 2020-ban szabadon hagyott 2x5 MHz-es blokkjának sorsa lehet, melyre a meglévő piaci szereplő (azok közül is elsősorban a 2020-as eljáráson a versenytársaknál kevesebb kapacitást szerző Telenor/Yettel) és állami, vagy részben állami tulajdonú entitás is pályázhat. Nem véletlenül, ez ugyanis az a frekvenciasáv, ahol a legerősebb az összefüggés az 5G "össztársadalmi és a szélessávú kormányzati igények" között - hívja fel a figyelmet a dokumentáció.

Ha az igényfelmérés alapján a hatóság újabb frekvenciaértékesítési eljárás mellett dönt, az várhatóan legkésőbb 2023 december végéig lezajlik majd.