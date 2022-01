Az FMCG húzza az e-kereskedelmet

Az élelmiszerek és háztartási cikkek (gyűjtőnéven FMCG-termékek) piaca, amely a korábbi években csak alig tudott teret szerezni magának a magyar e-kereskedelmi piacon, a pandémia megjelenése óta robbanásszerű fejlődési pályára állt. Az élelmiszerek, háztartási cikkek és drogériai termékek internetes értékesítési forgalma 2021 első 9 hónapjában közel 45 százalékkal nőtt az Magyarországon: ezzel a bővüléssel tavaly az FMCG lett a leggyorsabban bővülő szegmens az online kiskereskedelmen belül - derül ki a GKI Digital Online Retail Big Picture című kutatásából.

A kutatás szerint 2021 első három negyedévének bruttó 75 milliárd forintot is meghaladó forgalma a negyedik negyedév hasonló mértékű bővülésével együtt 2021-ben összesen több mint bruttó 110 milliárd forintos bevételt jelentett a napi fogyasztási cikkek hazai internetes piaca számára.

Az egész online kiskereskedelmi szektor növekedési ütemének másfélszeresét meghaladó, közel 45 százalékos bővülési ütemével az FMCG immár a negyedik legnagyobb online terület a magyar piacon a műszaki cikkek, a ruházat, illetve a játék/ajándék kategóriák után.

Az FMCG az egyik legszélesebb termékkínálattal rendelkező terület a kereskedelmen belül, napjainkra az online áruházak szintjén is széles kínálattal találkozhatnak a vásárlók a háztartási vegyiáruktól kezdve a babaápolási termékeken át, a tartós és friss élelmiszerekig szinte minden elérhető már online is - egyre gyakrabban akár aznapi kézbesítéssel is.

A kutatás eredményei szerint már a magyar online vásárlók is egyre bátrabban rendelnek akár a friss élelmiszerek közül is az internetről, a népszerűségi listát azonban a tartós háztartási cikkek vezetik.

A GKI számai szerint az FMCG területre sikerrel törtek be a korábban elsősorban műszaki cikkekben utazó webshopok, így az e-kereskedelmen belül a legnagyobb FMCG-szereplő mára a magyar piacot egyébként is vezető eMAG-eDigital lett, illetve jelzés értékű az is, hogy az FMCG területen versengő vállalkozások körében a GKI reprezentatív kutatása alapján az eMAG nem csak a legnagyobb forgalmú, hanem a legkedveltebb webshop is egyben.