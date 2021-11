Tízmilliárd feletti forgalommal zárt az eMAG Black Friday

Az eMAG és az Extreme Digital november 19-i Black Fridayén a magyar vásárlók 10,13 milliárd forint értékben több mint 420 ezer darab terméket rendeltek, ami jelentősen felülmúlja a tavalyi év eredményeit. A legjobban a háztartási eszközök, tisztítószerek, baba-mama termékek és a laptop/IT termékek fogytak, de belföldi szállást/utat is vásároltak közel kétszázan - közölte tegnapi, egészen részletekbe menő közleményében a romániai tulajdonosi háttérrel rendelkező e-kereskedő.

Az idei Black Friday országos átlagos kosárértéke bruttó 61 022 forint volt, de az egyik megyéből valaki csaknem bruttó 3,5 millió forintért rendelt mintegy száz terméket, amelyek között a karácsonyi ajándéktól az irodai szoftverekig egy sor különböző árucikk megtalálható volt. A rendelések átlagos értéke a budapesti (bruttó 57 210 forint), Hajdú-Bihar megyei (bruttó 47 886 forint), és Pest megyei (bruttó 47 467 forint) vásárlók esetében volt a legmagasabb.

Tavalyhoz hasonlóan idén is arattak a háztartási eszközök és tisztítószerek, amelyben vélhetően a járványhelyzetnek is szerepe van - ezekből összesen 79 ezer darabot rendeltek. A második legnépszerűbb termékkategória 57,7 ezres eladással a baba/mama és játék - ennek számait a vélhetően karácsonyi ajándékba szánt gyermekjátékok, illetve akciós pelenkák, bébifelszerelések segítették növelni.

A chiphiány dacára sokan rendeltek laptopot és egyéb IT terméket is: a több mint 34 ezer darabos kategóriaeladások mögött több mint 4700 darab laptop megrendése áll. A fennmaradó tételek jelentős részét monitorok, nyomtatók, SSD-meghajtók, wifi routerek, billentyűzetek, egerek és egyéb hasonló perifériák adják.

Az eMAG-Extreme Digital közös Black Fridayén rekordgyorsasággal, néhány percen belül elfogyott egy sor termék: például kétszáz-kétszáz darab Asus VivoBook 15 és Asus A210 noteszgép, de a nyolcvan darab akciós Omen by HP gamer laptop mindegyikét is hamar elvitték. Rendkívül hamar elkapkodták a száz darab 23,8 colos Asus gamer monitort, ugyancsak kétszáz darab idei Apple AirPods Pro fülhallgatót, illetve száz darab iPhone 12 Pro okostelefont is. Az androidos típusok közül a Samsung Galaxy M22-es telefon fogyott el rekordgyorsan - dacára a közel 150 darabos készletnek. A tévék közül a háromszáz darab 81 centiméteres Star-Light modell, illetve az LG 139 centiméteres Nanocell tévéjét vásárolták fel a leghamarabb a vásárlók.

Az erős vásárlói érdeklődés mellett az idei Black Friday kapcsán immár Magyarországon is felerősödtek a szkeptikusabb hangok, melynek részeként az egyik politikai szervezet múlt pénteken tüntetést is szervezett az egyik Extreme Digital szaküzlet elé.