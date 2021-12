Az Intel elnézést kért Kínától az újabb amerikai korlátozás miatt

A chipgyártó igyekezett tisztázni, hogy a szabályt az új amerikai törvényeknek való megfelelés miatt voltak kénytelenek felállítani. Az ügy azután robbant ki, hogy év végi levelében az Intel közölte beszállítóival, hogy a Hszincsiang-Ujgur tartományban gyártott alkatrészeket immár tilos felhasználnia termékeiben (amelyek között vannak chipek, PC-k, SSD-k és még sok egy más, Kínában összeszerelt termék).

Az Intel kommunikációja szerint tehát a kényszerű lépést az amerikai törvényeknek való megfelelés érdekében vezették be, annak a vállalat saját álláspontjához semmi köze. "Elnézést kérünk nagyra becsült kínai ügyfeleinktől, partnereinktől és a közvéleménytől az okozott kellemetlenségekért" - áll az Intel közleményében, a Nikkei értesülése szerint.

A levél gyorsan felkeltette a kínai média figyelmét, a Financial Times szerint pedig erős ellenérzéseket váltott ki a vállalattal szemben, bár a kínai hatóságok szerint az újabb ügyet az USA a Kínával folytatott kereskedelmi háború keretében indította el. Néhány véleményvezér ennek ellenére felszólította az országot, hogy bírságolja meg az Intelt, amiért az "megsértette Kínát". "Ennek a cégnek be kell tartania az amerikai törvényeket, de mégis pénzt akar keresni Kínában. Egyelőre nem tudjuk helyettesíteni a termékeit, de megbüntethetjük őket" - idézte a Financial Times az egyik Weibo kommentelőt. "Bírságoljuk meg őket pár milliárddal, a pénzt pedig fordítsuk kutatás-fejlesztésre".

Az amerikai szenátus nemrég fogadta el a Hszincsiang-Ujgur tartományból származó termékek importját tiltó törvényt, ami azt jelenti, hogy az USA-ban az Intel sem árulhat olyan termékeket, amelyeknek bármely komponense a tartományból származik.

A történet háttere, hogy több független jelentés szerint a szóban forgó tartományban széles körben alkalmazzák a kényszermunkát. Egyes becslések szerint az elmúlt években legalább egymillió ujgurt és más türk kisebbséget vettek őrizetbe a hatóságok, tartanak fogolytáborokban és dolgoztatnak az ott található különféle gyárakban. A kínai kormány következetesen tagadja, hogy a jogsértések megtörténtek volna. A hivatalos álláspont szerint a táborok célja a szegénység enyhítése, ezeken a helyeken szakmai tréninget kapnak az emberek, amely a terrorizmus elleni harcot is segíti.