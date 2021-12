TSMC: Gelsinger túl öreg az Intel fellendítéséhez

Dr. Morris Chang, a piacvezető félvezetős bérgyártó alapítója és egykori elnök-vezérigazgatója úgy véli, hogy Gelsingernek nem lesz elegendő 5 év az Intel problémáinak megoldásához. Chang ezt nagyrész arra alapozza, hogy az Intelnél 65 év a kötelező nyugdíjkorhatár, Pat Gelsinger pedig idén márciusban töltötte be a 60-at.

Egészségbiztosítási program, külföldbiztos kódolás, átlátható drótváz (x) A MediHelp költséghatékonyan, egyszerűen nyújt nemzetközi egészségbiztosítást. A MediHelp költséghatékonyan, egyszerűen nyújt nemzetközi egészségbiztosítást.

Egészségbiztosítási program, külföldbiztos kódolás, átlátható drótváz (x) A MediHelp költséghatékonyan, egyszerűen nyújt nemzetközi egészségbiztosítást.

Chang azt követően nyilatkozott az Intelről és annak elnök-vezérigazgatójáról, hogy Gelsinger pár napja a TSMC otthonát adó Tajvanról beszélt, meglehetősen pesszimistán. Pat Gelsinger szerint "Tajvan nem egy stabil hely", megjegyezve, hogy kínai harci vadászgépek gyakran hatolnak be Tajvan légvédelmi zónájába.

"Mennyire érzik magukat nyugodtnak attól, hogy most Tajvantól függenek, mint a gyártástechnológia egyetlen forrásától az emberi létünk legkritikusabb aspektusának, valamint nemzetbiztonságunk és gazdaságunk jövőjének szempontjából?" - tette fel a költői kérdést Gelsinger a Fortune Brainstorm Tech konferencia egyik zárt körű beszélgetésen. Nem kevésbé fontos, hogy az Intel vezetője úgy véli, az Egyesült Államok felbecsülhetetlen értékű szellemi tulajdonát amerikai földön kell tartani. "Azt szeretnék, hogy az IP, a K+F kiadások, illetve az ezekhez kapcsolódó adóbevétel itt maradjon, vagy azt, hogy Ázsiában kössön ki?" - mondta a szakember.

Gelsinger továbbá kifejtette, hogy szerinte a külföldi félvezetőgyártóknak nem kellene, hogy bármilyen támogatást adjon az amerikai kormány. Ezt elsősorban ugyancsak a TSMC kapcsán mondhatta az Intel vezetője. Ahogy arról tavasszal a HWSW is beszámolt, a tervek szerint a TSMC több gyáregységet is felhúzna Arizona államban, amelyhez már megvásárolták a földterületet. A korábban tervezettnél lényegesen nagyobb beruházás hátterében elsősorban az amerikai kormány állhat, amelynek feltett szándéka, hogy mihamarabb véget vessen a jelenleg uralkodó chiphiánynak, illetve minden megtegyen azért, hogy hasonló helyzet ne fordulhasson elő a jövőben.

Az élvonalbeli félvezetőgyártást igénylő nagy amerikai vállalatok minden bizonnyal örömmel vennék a TSMC minél nagyobb jelenlétét a kontinensen. A tajvani bérgyártó legnagyobb ügyfele a kaliforniai Apple, amely mellett még tucatnyi más nagy amerikai cég (Nvidia, Qualcomm, AMD, stb.) is folyamatosan igénybe veszi a TSMC értékes szolgáltatásait.

Gelsinger és Chang kommentárjainak pikantériája, hogy maga az Intel is igénybe veszi a TSMC bérgyártói szolgáltatásait, sőt, iparági pletykák szerint az x86-os chipgyártó a jövőben még inkább támaszkodna a tajvani cég termelésére. Az Intel állítólag már leszerződött a 3 nanométeres gyártósorokra, melyek kapacitását viszonylag korán, 2023 első felében kiaknázná. A Bloomberg szerint Gelsinger vélhetően ezért is utazik Ázsiába a következő héten, ahol többek között a TSMC-vel is tárgyalhat a két cég jövőbeni együttműködésének részleteiről.