Az USA kereskedelmi bizottsága miatt rosszabbodhat a chipellátás

A legnagyobb amerikai chipgyártó ezért már most tiltakozik az ITC várható döntése ellen, amely egy kulcsfontosságú félvezetőgyártó vegyület importjának betiltására vonatkozna. A vegyületet - amely kémiai mechanikai síkbarázdázó iszapként ismert - Optiplane néven forgalmazzák, és a DuPont Rohm & Haas egységei gyártják Tajvanon és Japánban. A Bloomberg szerint a DuPontot nemrégiben azzal vádolták meg, hogy megsértette az illinois-i székhelyű CMC Materials Inc. szabadalmait. Amennyiben a tiltás érvénybe lép, az Intel szerint az amúgy is kritikus félvezetőhiány csak még inkább súlyosbodni fog.

A planarizációs iszapok nélkülözhetetlen komponenst jelentenek a félvezetőgyártásban. Ezeket a chipgyártás hosszú, hónapokig tartó folyamatának különböző lépéseiben használják. Lényegében arra szolgálnak, hogy a gyártási lépések között finomítsák az ostya felületét. Az Intel szerint az kemikáliának köszönhető "finom eltéréseknek óriási hatása van a gyártási során".

Tekintettel a félvezetőgyártási folyamat rendkívül kényes jellegére, bármilyen változás - még a vegyszerek beszállítójának váltása is - aránytalanul nagy hatást jelentene a selejtarányra. Továbbá az Intelnek minden bizonnyal tetemes erőforrásokat kellene befektetnie egy új, eltérő tulajdonságokkal rendelkező anyag gyártásba történő integrálásába.

Ennek fényében nem meglepő, hogy az Intel által benyújtott fellebbezésben a vállalat szerint "az Optiplane iszapok azonnali, az ilyenkor jellemző 24 hónapos átmeneti időszak nélküli kitiltása ellentétes lehet a nemzetbiztonsági és gazdasági érdekekkel". Az Intel szerint akár "ellátási sokk" is kialakulhat, ha az Optiplane importját betiltják.

Az Intel érvelése meggyőző lehet. Eddig úgy fest, az ITC jogászai hajlanak a cég azon kérésére, hogy a behozatali tilalom 24 hónapos halasztást kapjon, ami segítené a gyártás és a beszállítók átállását. Thomas Chen, az ITC vizsgálati jogásza szerint a kétéves halasztás "elegendő időt biztosítana az Intel számára az elfogadható, nem jogsértő alternatívákra való áttéréshez, különösen akkor, ha a bizottság úgy találja, hogy az érintett chipekből hiány van". Az ITC az előző hét csütörtökére várta az ügyben a döntést, ám egy utolsó pillanatban tett bejelentés december 16-ra, vagyis e hét csütörtökére halasztotta azt.