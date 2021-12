Átszervezés jön a Samsungnál

Összevonja mobilos és otthoni elektronikai készülékeket gyártó üzletágát a Samsung Electronics, ezzel párhuzamosan a céget a korábbi három vezérigazgató helyett kettő irányítja majd - jelentette be ma a vállalat menedzsmentje. A Samsung utoljára 2017-ben hajtott végre a vállalati struktúrát illetően változtatásokat, a mostani döntést részben a félvezetők iránt óriásira nőtt kereslet, részben a mobilos divízió profitrátájának folyamatos csökkenése indokolta.

Bár a Samsungot a Galaxy okostelefon-termékcsalád sikerei a globális okostelefon-piac élére repítették (már ami az eladási volument illeti), a cég évek óta küzd a divízió növekedésének lassulásával. Eközben a mobileszközök értékesítése után származó profit is egyre kevésbé tesz hozzá a konglomerátum profitjához, amit jól mutat, hogy 2010-ben a Samsung profitjának még 70%-a származott a mobilkészülékek eladásából, addig ez az idei legutóbbi negyedévre lecsökkent 21%-ra.

A vállalat félvezetőket, így leginkább memóriachipeket fejlesztő és gyártó komponensüzletága eközben szárnyal, a legutóbbi üzleti negyedévben a divízió 15,8 ezer milliárd won, azaz átszámítva körülbelül 13,4 milliárd dollárnyi profitot termelt.

Az újraszerveződő vállalatnak ugyanakkor egyszerre több, komoly kihívással is szembe kell néznie, így a globális félvezetőhiány is nyomot hagy a működésben, a gyártást emellett az alapanyagárak elszállása és logisztikai nehézségek is hátráltatják. A mobilos divíziónak emellett egyre ádázabb versenyben kell helytállnia, így egyes prognózisok szerint közel a pillanat, amikor az Apple elhódítja a globális okostelefon-piac trónját a koreaiaktól.

A Samsung új stratégiájában láthatóan elsősorban a félvezetőgyártás, illetve bérgyártás élvez kiemelt fókuszt, a cég így augusztusban jelentette be, hogy gigantikus összeget - wonról átszámolva 206 milliárd dollárt - költ arra, hogy félvezetőipari pozícióját megerősítse, és legyűrje legfőbb riválisát, a TSMC-t, emellett olyan, számára új területeken építsen ki pozíciókat, mint a biogyógyszerészet, a mesterséges intelligencia és a robotika.