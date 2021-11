Többet költünk az idei Black Friday-en, mint tavaly

2020-ban a magyar e-kereskedelem legerősebb hónapja volt a november, az online forgalom – köszönhetően a Black Friday akciók melletti kijárási tilalomnak és nyitvatartási korlátozásoknak – meghaladta a 118 milliárd forintot, ami mintegy 48%-kal múlta felül a járvány előtti utolsó novembert. Az egész év pedig az európai viszonylatban is kiemelkedő, 45%-os bővülést ért el - mutatják a tavalyi számok.

Az Árukereső.hu és a GKI Digital várakozásai szerint, idén a korlátozottabb szélességű választék, és a hagyományos bolti vásárlás erősödése miatt az online rendelések száma valószínűleg érdemben nem emelkedik majd a tavalyi – rekord magas – bázishoz képest, a forgalom viszont az áremelkedések miatt akár 20%-ot is bővülhet a tavalyi évhez mérten, elérve ezzel a 140 milliárd forint feletti novemberi online költést.

Az ünnepi szezon a kereskedelem egészét tekintve várhatóan erős lesz, és a tavalyi évvel ellentétben a hagyományos üzletek is nagyobb rohamra számíthatnak, persze csak ha a vírushelyzet, a kötelező maszkhasználat és a kapcsolódó korlátozások nem veszik el vagy nem korlátozzák a vásárlás lehetőségét.

idén jobban eloszlik majd a forgalom a hagyományos bolti és az online értékesítés közt

A GKI Digital szakértői szerint a vásárlóerővel idén nem lesz probléma, hiszen a jövő februárra beígért SZJA-visszatérítés, illetve a nyugdíjasok nagy része számára már most elérhető nyugdíjprémium miatt több szabadon elkölthető jövedelem keletkezik a lakosságnál.

A kutatás vizsgálta a promóciók keretében nyújtandó árkedvezmények mértékét is: a 2021-es Black Friday akciók során átlagosan 17%-os kedvezménnyel készülnek az online kereskedők. A kutatás rávilágított arra is, hogy a visszafogott kedvezményszint mögött elsősorban a globális áruhiány és az árdrágulás húzódik. Ez kihat az akciózott termékek körére és mennyiségére is. A legnagyobb kihívást pedig idén a szezont kiszolgálni tudó, megfelelő raktárkészlet biztosítása jelenti.

A legnagyobb hazai e-kereskedő, az eMAG - Extreme Digital ma tartja legnagyobb idei akcióját, a cég reggeli közleménye szerint a virtuális boltnyitás első órájában másfélszer annyian keresték fel az oldalt, mint egy évvel korábban (ezt magyarázhatja, hogy az eMAG és az Extreme Digital webshopok most először tartanak egy napon, összevont Black Friday akciót) - a cég rendszerei az első órában 76 ezer rendelést fogadtak, mintegy 2,4 milliárd forint értékben.