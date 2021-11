Nyögi az ellátási problémákat az iPhone 13

A JP Morgan jelentése szerint kilenc héttel az iPhone 13 család bemutatása után is problémás a készülékek ellátása, habár az elmúlt néhány hétben, ha minimálisan is, de javult a helyzet. Ezzel együtt a legolcsóbb modellnek számító iPhone 13 minire átlagosan 8 napot kell várni, az alapmodellnek tekinthető iPhone 13-ra pedig nagyjából 10 napot. A chiphiány a drágább, az Apple számára nagyobb profittal kecsegtető iPhone 13 Pro készülékeket érinti a legnagyobb mértéken, a csúcsmodellekre ugyanis akár 26 napot is várni kellhet.

Zero Trust: egy újabb IT-biztonsági kamu vagy igazi csodaszer? (x) Szeretnéd megismerni azokat az IT-biztonsági intézkedéseket, amik valójában aláássák a biztonságot? Akkor gyere el meetupra! Szeretnéd megismerni azokat az IT-biztonsági intézkedéseket, amik valójában aláássák a biztonságot? Akkor gyere el meetupra!

Zero Trust: egy újabb IT-biztonsági kamu vagy igazi csodaszer? (x) Szeretnéd megismerni azokat az IT-biztonsági intézkedéseket, amik valójában aláássák a biztonságot? Akkor gyere el meetupra!

Az átfutási idő minimális javulása mellett a készülékek iránti (magas) igény stabil maradt az Egyesült Államokban, ami összességében a vártnál is magasabb keresletet jelent. Bár az Apple hónapok óta kiemelt figyelmet fordít a globális ellátási problémák kezelésére, még ezzel együtt sem sikerült teljesen felkészülni az év utolsó negyedévére jellemző magas igényekre.

A cupertinói vállalat nagyjából mintegy hatmilliárd dollárt veszített a harmadik negyedévében azért, mert nem tudott elegendő komponenst - elsősorban félvezetőket - beszerezni partnereitől. A vállalat elismerte, hogy a félvezetőipar ellátási nehézségei a vártnál mélyebb nyomot hagytak az eredményeken, illetve mostanra gyakorlatilag a cég minden egyes termékét érinti kisebb-nagyobb mértékben a chiphiány.

A helyzet nehézségét jól mutatja, hogy az Apple rövid távon gyártásoptimalizációs lépésekre kényszerült, az iPaded kárára. A táblagépek termelési volumenének átütemezésével most nagyjából feleannyi iPadet gyártat az Apple, mint amennyit eredetileg tervezett. Az radikális csökkentéssel felszabaduló komponenseket az iPhone 13-ak gyártásához csoportosították át, ám ahogy a fenti számok mutatják, még ezzel sem sikerült normális szintre hozni a termelést.

Korábban még arra lehetett számítani, hogy az Apple óriási felvásárlóerejének és szigorúan szabályozott beszállítói szerződéseinek köszönhetően ellenáll majd a félvezetőhiánynak, mára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a cupertinói céget sem kerülték el az ellátási problémák. Az aktuális elemzői várakozásos szerint jövő év februárjában kerülhet egyensúlyba a készülékek gyártása.