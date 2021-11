Kivetette hálóját a VIA x86-os mérnökeire az Intel

Szűkszavú közleményében a VIA Technologies mindössze annyit közölt, hogy az x86-os fejlesztésekkel foglalkozó divízió, a Centaur Technology egy részét az Intelnek értékesíti. A chipgyártó 125 millió dollárt fizet a mérnökcsapat megszerzéséért, habár egyelőre nem világos, hogy ez konkrétan mit takar. Arról ugyanis még sem az eladó, sem pedig a vásárló nem nyilatkozott, hogy a szakembergárdán túl pontosan mire terjed még ki a megállapodás, így nem tudni, mi lesz a már meglévő chipdizájnok, valamint a kapcsolódó szabadalmak sorsa.

Csúcstechnológia pár koppintással: ezt tudja a Huawei nova 9 (x) A HUAWEI nova 9 igazi ereje abban rejlik, milyen egyszerű előcsalogatni a mobil tudását. A HUAWEI nova 9 igazi ereje abban rejlik, milyen egyszerű előcsalogatni a mobil tudását.

Csúcstechnológia pár koppintással: ezt tudja a Huawei nova 9 (x) A HUAWEI nova 9 igazi ereje abban rejlik, milyen egyszerű előcsalogatni a mobil tudását.

A tranzakció elég sok kérdést vet fel, a VIA szerint ugyanis a 125 millió dollárért cserébe az Intel csupán toborzási jogot szerzett, vagyis megkeresheti ajánlatokkal az x86-os fejlesztésekkel foglalkozó Centaur mérnököket, hogy azok csatlakozzanak az amerikai chipgyártóhoz. Ezért azonban jellemzően nem szoktak fizetni, habár elképzelhető, hogy a kiszemelt szakemberek határozott idejű szerződéssel rendelkeznek, amit a VIA hajlandó lenne felbontani a szóban forgó összegért cserébe.

A VIA az Intel és az AMD mellett a harmadik olyan cég, amely rendelkezik x86-os processzorok tervezéséhez és értékesítéséhez szükséges licenccel. A tajvani VIA Technologies legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy együttműködési megállapodást kötött Sanghaj tartományi jogú városával, melyből megszületett a Zhaoxin. Szűk két éve a vegyesvállalat arról beszélt, hogy KaiXian KX-7000-es szériájával alternatívát kínálnának az Intel és az AMD processzorainak.

A fejlesztés egy új mikroarchitektúra mellett DDR5-ös memória, illetve PCI Express 4.0 támogatással érkezne, 7 nanométeres csíkszélességen gyártatva. A tervek szerint a lapkadizájn egy DirectX 12 kompatibilis GPU-t is tartalmazni fog, vagyis a Zhaoxin egy igazi rendszerchippel készül. Az ambiciózus tervek szerint a PC-s klienseket célzó KX-7000 jóformán minden modern szabványt támogatni fog, arról azonban egyelőre nincs információ, hogy mindehhez milyen számítási teljesítmény társul majd, már amennyiben egyáltalán piacra kerül valamikor a fejlesztés.