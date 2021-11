Tovább hízik a Western Digital

A Western Digital 5,05 milliárdos bevételt könyvelt el a harmadik naptári negyedévben, amely 29 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 3,92 milliárd dollárt. A vállalat nyeresége lényegesen nagyobb mértékben nőtt, a 610 millió dolláros nettó profit ugyanis tetemes ugrás a tavalyi 60 milliós veszteséghez képest. David Goeckeler, a WDC elnök-vezérigazgatója rendkívül elégedett vállalata teljesítményével.

A WDC helyzetét némileg nehezítette, hogy a különféle konzumer termékekhez szükséges komponensek ellátása akadozott, miközben az egyes régiókat érintő lezárások is hátráltatták az értékesítéseket. Ennek ellenére termékekből származó forgalom 10 százalékkal nőtt, a gyártó tehát jól reagált a problémákra. A kliensekbe (PC-kbe) szánt háttértárak iránt is nőtt az igény, habár itt még kisebb, 6 százalékos gyarapodásról számolt be a cég.

A közel 30 százalékos bevételnövekedést sokkal inkább a nagyvállalati, felhős termékek sikerének köszönhette a WDC. Az ezekből befolyt forgalom ugyanis mintegy 72 százalékkal ugrott meg az egy évve korábbihoz képest. A vállalat arra számít, hogy a folyamatos és nagy léptékű felhős migrációnak hála a termékek iránt még jó darabig magas lesz az igény.

A teljes, bő 5 milliárdos forgalomnak így már a 44 százaléka származott különféle adatközpontos termékekből, amely rekordot jelent. A gyártó ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy kapacitásrekordot könyvelhetett el a nagyvállalati termékek kategóriájában, amely várhatóan a következő negyedévekben is folytatódik, hála például annak 20 terabájtos HDD-nek, amelynek szállítását heteken belül megkezd a Western Digital.