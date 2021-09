Rendhagyóan ötvözte a HDD-t az SSD-vel a WDC

A 20 terabájtos tárkapacitást kínáló HDD technikai érdekessége, hogy az nem a már megszokott módon, egyszerű gyorsítótárként alkalmazza az integrált NAND flash tárat. A beágyazott UFS tároló jelen esetben a meghajtó működéséhez szükséges különféle metaadatokat tárolja. Ez többek között olyan specifikus táblákat jelent, mint az RRO (Recalibrate Repeatable Run-out), vagy az írási műveletekkel kapcsolatos ATI (Adjacent Track Interference).

A HDD-k az említett kritikus metaadatokat jellemzően az egyes lemezeken és/vagy lassú soros NAND-on tárolják, így amellett, hogy az adatok értékes tárhelyet foglalnak, a meghajtó teljesítményére is negatív hatással lehetnek. A Western Digital mérnökei ebből kiindulva 3D TLC NAND-alapú memóriába helyezték át az információkat, amelyek elérési ideje ezzel jelentősen javult. A szakemberek továbbá az adatok felbontásán is javítottak, melynek hála az írási műveleteket már szektorszinten képes kezelni a vezérlés, tovább javítva a meghajtó teljesítményén.

A WDC szerint a merevlemezek kapacitásának és komplexitásának növekedésével megugrott a metaadatok tárhelyigénye is. Például az ePMR (energy-assisted perpendicular magnetic recording technology) technológiára épülő meghajtók teljesítményét lényegesen nagyobb mértékben befolyásolja a metaadatok elérésének sebessége, amely tovább növelte az OptiNAND implementálásának létjogosultságát.

A technológia az adatbiztonságon is javít, hisz az integrált NAND flash 100 megabájtos írási gyorsítótárként is funkcionál, megelőzve az áramkimaradásból eredő esetleges adatvesztést. A gyártó megjegyzi, hogy az OptiNAND-os merevlemez a gazdarendszer oldaláról épp úgy működik, mint a flash tárhely nélküli meghajtók, vagyis a technológia teljesen transzparens. Ennek hála különsebb optimalizáció vagy módosítás nem szükséges ahhoz, hogy a merevlemezeket már meglévő rendszerekbe építsék be, habár a OptiNAND-os termékek disszipációja valamivel az átlag felett van.

A Western Digital egyelőre csak a kiemelt partnereinek szállítja a meghajtót, ezért sem a 20 terabájtos modell pontos technikai paramétereit, sem pedig annak árát nem közölte.