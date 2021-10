Európában is jól fogynak a PC-k

A globális számok mellett az EMEA (Európa, Közel-Kelet, Afrika) régióra lebontva is közölte a személyi számítógépek harmadik negyedéves eladásait az IDC. Az adatok szerint a hazánkat is magában foglaló régióban átlagon felüli mértékben, mintegy 12,7 százalékkal több PC-t adtak el a szóban forgó három hónapban, mint egy évvel korábban. A különféle konfigurációkból így már mintegy 24,4 millió darabot értékesítettek, szemben a tavalyi 21,7 millióval.

A piackutató szerint a növekedés mögött elsősorban a kereskedelmi PC-s eladások állnak, amelyek kompenzálni tudták a gyengülő konzumer eladásokat. Az IDC kutatója, Simon Thomas megjegyezte, hogy a változás hátterében az újranyitás áll, mellyel együtt csökken az igénye home office-ra, illetve ezzel együtt a fogyasztói termékekre.

Az IDC adatai alapján Nyugat-Európa (ismét) húzóerő volt az eladásokban, az alrégióban ugyanis 15,8 százalékos volt a növekedés, amely közel 3 százalékponttal múlja felül a régiós átlagot. A kutatás egy érdekes pontja szerint az asztali PC-k növekedése felülmúlta a notebookokét, amelyre hat negyedév óta nem volt példa. A rendhagyónak mondható jelenség mögött részben a már említett, magas kereskedelmi igények állnak, részben pedig az ellátási problémák, amelyek elsősorban a notebookok szállítását hátráltatták.

A gyártók rangsorát tekintve továbbra is a HP áll az élen az EMEA régióban, a márkát pedig bő 2 százalékpontos lemaradással a Lenovo követi. A harmadik helyen nagyobb lemaradással a Dell áll, amely az első ötöt tekintve messze a legnagyobb mértékben, mintegy 43 százalékkal tudta növelni eladásait. A negyedik helyen az Asus, az ötödiken pedig minimális lemaradással az Acer áll. Bár globálisan az Apple áll a PC-piac negyedik helyén, a hazánkat is magában foglaló régióban az átlag alatt szerepel a márka, amely így az első ötbe sem került be.